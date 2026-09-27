[VIDEO] Escándalo en la Supercopa Internacional: la pelea entre los jugadores de Rosario Central y Estudiantes en el túnel

Cuando restaban pocos minutos para el final de la Supercopa Internacional 2026, Rosario Central vencía 3-1 a Estudiantes de La Plata y se encaminaba al título, pero una pelea entre futbolistas desató un escándalo dentro del campo de juego. El conflicto se originó a partir de una acción propia del partido y continuó luego en el túnel del Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, donde los protagonistas se dirigían hacia los vestuarios.

A falta de pocos minutos para el pitazo final, Estudiantes dispuso de un tiro de esquina y Fernando Muslera avanzó al área rival para intentar buscar un cabezazo. Tras el centro y el rebote posterior, Central aprovechó el contragolpe por la banda derecha. Julián Fernández encabezó la corrida mientras el arquero uruguayo intentaba regresar a su arco y definió con un remate desde larga distancia que estableció el 3-1 decisivo. Esa acción aumentó la tensión en un partido que ya había tenido reclamos y protestas.

Transcurrían los 52 minutos cuando el cierre del encuentro derivó en cruces entre los futbolistas dentro de la cancha. Los suplentes ingresaron de inmediato al campo y los cuerpos técnicos intentaron intervenir para separar a los protagonistas. También bajaron dirigentes, una situación que obligó a detener el partido mientras la terna arbitral se mantenía al costado del semicírculo a la espera de que se restableciera el orden.

En medio de los incidentes, el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, ingresó al campo de juego para increpar a Darío Herrera, el árbitro principal del encuentro. La tensión acumulada durante el desarrollo del duelo se trasladó luego al túnel que conduce a los vestuarios, donde se registraron empujones y golpes entre jugadores de ambos equipos.

Los árbitros aguardaron el regreso de los futbolistas para reanudar el juego y completar el partido, que terminó con la consagración de Rosario Central. El encuentro había tenido otros momentos de discusión, entre ellos un penal cobrado por Darío Herrera después de revisar en el VAR una infracción de Leandro González Pírez sobre Enzo Copetti. La decisión generó protestas de todo el equipo platense, que cuestionó el fallo en un tramo determinante.

Estudiantes había logrado una ventaja inmediata antes de que se cumpliera el primer minuto. Joaquín Tobio Burgos avanzó por el sector izquierdo y envió un centro para Guido Carrillo. El rebote del delantero quedó para Alexis Castro, quien aprovechó la situación y convirtió el 1-0 parcial. Rosario Central respondió durante el encuentro con un tiro libre de Ángel Di María, el penal sancionado tras la revisión convertido por el delantero y la definición de Julián Fernández que selló el resultado.

Las imágenes posteriores mostraron los festejos del Canalla que había accedido a la Supercopa Internacional 2026 tras terminar como líder de la tabla anual de la temporada anterior. Estudiantes de La Plata, por su parte, obtuvo su lugar luego de ganar el Trofeo de Campeones 2025. La tensión entre ambos equipos también tenía como antecedente el cruce posterior a la consagración de Central en ese certamen, cuando el Pincha debía realizarle el pasillo previo a un enfrentamiento entre los dos, aunque los futbolistas platenses decidieron darle la espalda. Esta vez, el equipo rosarino volvió a celebrar un título tras imponerse en Santiago del Estero.