    • 27 de septiembre de 2026 - 08:07

    Domingo primaveral y con una máxima de 30ºC: así estará el tiempo en San Juan este 27 de septiembre

    El Servicio Meteorológico Nacional estima que la máxima alcanzará los 30°C este domingo en la provincia.

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    Por Vanessa Chaparro

    San Juan vivirá una jornada agradable este domingo 27 de septiembre. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipa un día caluroso en el que la temperatura máxima escalará hasta los 30°C, mientras que la mínima registrada durante las primeras horas se ubicó en los 14°C.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una marca térmica de 14°C. Soplará un viento leve del sector Sureste a una velocidad constante de entre 12 y 30 km/h.

    Por la tarde, será el pico de mayor calor en la provincia. El termómetro tocará el techo de los 30°C a las 17 horas con un cielo ligeramente nublado. La circulación del viento continuará desde el Sur, dentro del rango de los 18 a 40 km/h.

    Finalmente, en la noche el ambiente permanecerá templado con una temperatura cercana a los 25°C y cielo despejado. La brisa del Sur mantendrá su intensidad de entre 13 y 22 km/h.

    Para el inicio de la semana se esperan condiciones inestables, el lunes habrà probabilidad de chaparrones con una máxima de 24ºC mientras que el martes se esperan 15ºC.

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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