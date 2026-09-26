Valle Fértil refuerza la salud comunitaria con la Campaña de Prevención de Chagas y Dengue 2026

En un esfuerzo por resguardar la salud pública y mantener al departamento como un referente sanitario en San Juan, el municipio de Valle Fértil puso en marcha la “Campaña de Prevención y Concientización - Chagas - Dengue 2026”. El operativo se centró en el Barrio Santa Mónica y sus zonas colindantes, abordando la problemática de las enfermedades transmitidas por vectores.
La iniciativa estuvo a cargo del equipo del Área Control de Vectores, perteneciente a la Dirección de Ambiente y Producción del municipio, que trabajó en articulación técnica con el personal del Programa Control de Vectores de la Provincia de San Juan.
Resultados del trabajo territorial
Durante las jornadas de abordaje, las cuadrillas especializadas recorrieron las calles del sector para dialogar con las familias y realizar inspecciones edilicias de prevención. El compromiso ciudadano fue clave para alcanzar una amplia cobertura durante las visitas:
- 116 viviendas visitadas: el personal técnico tomó contacto directo con los vecinos del Barrio Santa Mónica y sectores adyacentes.
- 60 viviendas evaluadas: se realizaron inspecciones minuciosas en domicilios que permitieron analizar las condiciones edilicias y los posibles focos de anidación.
- Concientización personalizada: se brindó información detallada sobre las medidas de bioseguridad para evitar el asentamiento de insectos en paredes, techos y depósitos.
La respuesta de la comunidad fue sumamente favorable. Los residentes abrieron las puertas de sus hogares con gran predisposición, entendiendo la importancia de la detección temprana y el mantenimiento de la limpieza en el peridomicilio.
Un modelo de prevención en Valle Fértil
Valle Fértil continúa consolidándose como municipio modelo en toda la provincia por el alcance continuo de sus campañas informativas y por sostener una presencia constante de inspectores en las calles.
Desde la gestión municipal se hace hincapié en un pilar conceptual fundamental: la fumigación actúa únicamente como una medida complementaria temporal y no resuelve el problema de fondo. La clave real para erradicar la proliferación del vector del Dengue (Aedes aegypti) y de la vinchuca reside en la eliminación de los criaderos y la limpieza constante.
Recomendaciones indispensables para el hogar:
- Descacharrado: Eliminar o dar vuelta recipientes que puedan acumular agua limpia estancada (baldes, macetas, cubiertas, floreros).
- Sellado de grietas: Rejuntar paredes y reparar techos de caña o madera donde la vinchuca suele refugiarse durante el día.
- Mantenimiento del patio: Mantener el pasto corto, la leña ordenada y alejada de la vivienda principal, y los gallineros u ordenamientos de animales limpios.
Vías de contacto y denuncia por vectores
La Municipalidad de Valle Fértil recuerda a toda la comunidad que, en caso de visibilizar o capturar vinchucas (chinches) o detectar focos sospechosos de criaderos, se debe dar aviso inmediato a las autoridades correspondientes para proceder con el protocolo de captura y análisis.
- Oficina de Control de Vectores: Calle Mitre (en el acceso a la Terminal de Ómnibus de Valle Fértil).
- Delegaciones municipales: en los diferentes distritos y localidades del departamento.
Con estas acciones, la Municipalidad reafirma su compromiso con el cuidado de la salud colectiva, invitando a cada vecino a sumarse activamente a las labores diarias de prevención en sus hogares.