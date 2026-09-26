Valle Fértil refuerza la salud comunitaria con la Campaña de Prevención de Chagas y Dengue 2026

En un esfuerzo por resguardar la salud pública y mantener al departamento como un referente sanitario en San Juan, el municipio de Valle Fértil puso en marcha la “Campaña de Prevención y Concientización - Chagas - Dengue 2026” . El operativo se centró en el Barrio Santa Mónica y sus zonas colindantes, abordando la problemática de las enfermedades transmitidas por vectores.

La iniciativa estuvo a cargo del equipo del Área Control de Vectores , perteneciente a la Dirección de Ambiente y Producción del municipio, que trabajó en articulación técnica con el personal del Programa Control de Vectores de la Provincia de San Juan .

Durante las jornadas de abordaje, las cuadrillas especializadas recorrieron las calles del sector para dialogar con las familias y realizar inspecciones edilicias de prevención. El compromiso ciudadano fue clave para alcanzar una amplia cobertura durante las visitas:

La respuesta de la comunidad fue sumamente favorable. Los residentes abrieron las puertas de sus hogares con gran predisposición, entendiendo la importancia de la detección temprana y el mantenimiento de la limpieza en el peridomicilio.

Valle Fértil continúa consolidándose como municipio modelo en toda la provincia por el alcance continuo de sus campañas informativas y por sostener una presencia constante de inspectores en las calles.

Desde la gestión municipal se hace hincapié en un pilar conceptual fundamental: la fumigación actúa únicamente como una medida complementaria temporal y no resuelve el problema de fondo. La clave real para erradicar la proliferación del vector del Dengue (Aedes aegypti) y de la vinchuca reside en la eliminación de los criaderos y la limpieza constante.

Recomendaciones indispensables para el hogar:

Descacharrado: Eliminar o dar vuelta recipientes que puedan acumular agua limpia estancada (baldes, macetas, cubiertas, floreros).

Eliminar o dar vuelta recipientes que puedan acumular agua limpia estancada (baldes, macetas, cubiertas, floreros). Sellado de grietas: Rejuntar paredes y reparar techos de caña o madera donde la vinchuca suele refugiarse durante el día.

Rejuntar paredes y reparar techos de caña o madera donde la vinchuca suele refugiarse durante el día. Mantenimiento del patio: Mantener el pasto corto, la leña ordenada y alejada de la vivienda principal, y los gallineros u ordenamientos de animales limpios.

Vías de contacto y denuncia por vectores

La Municipalidad de Valle Fértil recuerda a toda la comunidad que, en caso de visibilizar o capturar vinchucas (chinches) o detectar focos sospechosos de criaderos, se debe dar aviso inmediato a las autoridades correspondientes para proceder con el protocolo de captura y análisis.

Oficina de Control de Vectores: Calle Mitre (en el acceso a la Terminal de Ómnibus de Valle Fértil).

Calle Mitre (en el acceso a la Terminal de Ómnibus de Valle Fértil). Delegaciones municipales: en los diferentes distritos y localidades del departamento.

Con estas acciones, la Municipalidad reafirma su compromiso con el cuidado de la salud colectiva, invitando a cada vecino a sumarse activamente a las labores diarias de prevención en sus hogares.