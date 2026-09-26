Brote de triquinosis: el parte médico de los sanjuaninos afectados y los detalles de los pacientes internados

El brote de triquinosis detectado en la provincia tras un carneo casero ya suma un total de 34 personas afectadas. Mientras los equipos sanitarios intensifican los controles para cortar la cadena de contagios, la atención se centra en la evolución médica de los pacientes, especialmente de aquellos que requirieron internación debido a complicaciones clínicas.

Un carneo casero terminó en un brote de triquinosis en San Juan: un caso confirmado y 27 sospechosos

El brote de triquinosis detectado en la provincia tras el consumo de un chacinado casero ya suma un total de 34 personas afectadas. Mientras los equipos sanitarios intensifican los controles para cortar la cadena de contagios, la atención se centra en la evolución médica de los pacientes, especialmente de aquellos que requirieron internación debido a complicaciones clínicas.

De acuerdo con lo precisado por el área de salud, la gran mayoría de los afectados transita la enfermedad de manera ambulatoria y recibe atención desde sus domicilios. No obstante, hasta la fecha hay 3 pacientes internados bajo estricta observación médica debido a complicaciones derivadas de la infección parasitaria.

Entre los casos que motivaron internación, la especialista detalló que dos pacientes presentan complicaciones cardiovasculares, un cuadro que exige una vigilancia clínica rigurosa dado que la triquinosis puede comprometer seriamente tejidos musculares y órganos vitales si no se trata a tiempo. Afortunadamente, desde el plano médico se remarcó que "están evolucionando todos favorablemente".

Dentro del universo de notificados, el impacto en la población infantil también encendió alertas: 11 pacientes son menores de edad. Del total pediátrico, uno permanece internado, aunque también registra una evolución favorable, lo que demuestra la necesidad de una rápida consulta ante la aparición de síntomas sospechosos como fiebre, dolores musculares e hinchazón en los párpados.

Acciones sanitarias y prevención

Para evitar la propagación de nuevos casos vinculados al consumo de carne de cerdo mal cocida o sin controles bromatológicos, las áreas de bromatología y salud provincial intervinieron directamente sobre el foco del brote:

Decomiso y destrucción: Se secuestró la totalidad de la fuente cárnica en el lugar de faenamiento clandestino y se procedió a su destrucción definitiva.

Controles comerciales: Se despliegan operativos de inspección en comercios habilitados e informales para retirar del mercado productos derivados que no cuenten con etiqueta ni trazabilidad oficial.

Desde la cartera sanitaria insistieron en la recomendación fundamental de no adquirir chacinados ni carne en la vía pública o en lugares sin habilitación. La trazabilidad —es decir, el seguimiento bromatológico desde el origen del animal hasta su comercialización— es la única herramienta efectiva para garantizar que los alimentos estén libres del parásito Trichinella spiralis.