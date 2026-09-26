Un joven de 21 años lucha por su vida con el 80% del cuerpo quemado tras intentar rescatar sus cosas del incendio por el Zonda en Santa Lucía

Un joven de 21 años lucha por su vida en el Hospital Marcial Quiroga tras sufrir quemaduras en el 80% del cuerpo. Intentó rescatar pertenencias de su casa en el Asentamiento San Cayetano durante los voraces incendios desatados por el viento Zonda.

La jornada de extrema tensión vivida en la provincia a causa del viento Zonda dejó un saldo dramático. Un joven de 21 años se encuentra luchando por su vida en el Hospital Dr. Marcial Quiroga tras sufrir graves quemaduras en aproximadamente el 80% de su cuerpo, luego de ingresar a su vivienda en llamas para intentar rescatar algunas pertenencias.

El episodio más grave de la ola de incendios que afectó a distintos departamentos tuvo lugar pasadas las 16:00 en la zona de Avenida Libertador y callejón Aragón, en el departamento Santa Lucía, bajo jurisdicción de la Comisaría 5ª. Allí, voraces focos de quema de pastizales descontrolados por las fuertes ráfagas se propagaron velozmente y alcanzaron a varios domicilios del Asentamiento San Cayetano.

El desesperado intento por rescatar sus pertenencias De acuerdo con la información brindada por Relaciones Policiales, el momento más crítico se vivió cuando el muchacho, en medio de la desesperación por el avance del fuego sobre su hogar, decidió reingresar para recuperar objetos personales.

Las llamas, avivadas por la intensidad del viento, lo rodearon rápidamente. Como consecuencia, el joven sufrió graves lesiones por quemaduras en los miembros inferiores, el lateral derecho del rostro y la mucosa nasal, requiriendo una urgente asistencia médica.