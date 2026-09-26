    • 26 de septiembre de 2026 - 16:23

    Un joven de 21 años lucha por su vida con el 80% del cuerpo quemado tras intentar rescatar sus cosas del incendio por el Zonda en Santa Lucía

    Un joven de 21 años lucha por su vida en el Hospital Marcial Quiroga tras sufrir quemaduras en el 80% del cuerpo. Intentó rescatar pertenencias de su casa en el Asentamiento San Cayetano durante los voraces incendios desatados por el viento Zonda.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La jornada de extrema tensión vivida en la provincia a causa del viento Zonda dejó un saldo dramático. Un joven de 21 años se encuentra luchando por su vida en el Hospital Dr. Marcial Quiroga tras sufrir graves quemaduras en aproximadamente el 80% de su cuerpo, luego de ingresar a su vivienda en llamas para intentar rescatar algunas pertenencias.

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    El episodio más grave de la ola de incendios que afectó a distintos departamentos tuvo lugar pasadas las 16:00 en la zona de Avenida Libertador y callejón Aragón, en el departamento Santa Lucía, bajo jurisdicción de la Comisaría 5ª. Allí, voraces focos de quema de pastizales descontrolados por las fuertes ráfagas se propagaron velozmente y alcanzaron a varios domicilios del Asentamiento San Cayetano.

    El desesperado intento por rescatar sus pertenencias

    De acuerdo con la información brindada por Relaciones Policiales, el momento más crítico se vivió cuando el muchacho, en medio de la desesperación por el avance del fuego sobre su hogar, decidió reingresar para recuperar objetos personales.

    Las llamas, avivadas por la intensidad del viento, lo rodearon rápidamente. Como consecuencia, el joven sufrió graves lesiones por quemaduras en los miembros inferiores, el lateral derecho del rostro y la mucosa nasal, requiriendo una urgente asistencia médica.

    Internado en Terapia Intensiva

    Tras el rescate, fue trasladado de urgencia por los servicios de emergencia hasta el Hospital Marcial Quiroga. Dada la complejidad y gravedad de su cuadro clínico, los profesionales de la salud dispusieron su internación en el área de Terapia Intensiva, donde permanece entubado y con asistencia respiratoria mecánica.

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