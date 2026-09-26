San Juan ganó un premio nacional por su campaña turística con Darío Barassi

San Juan recibió un nuevo reconocimiento nacional por su estrategia de promoción turística. La campaña “Está muy lindo San Juan” , impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, fue premiada como Mejor Campaña Publicitaria en Turismo en la edición 2026 de los Premios Federales a la Industria Turística Argentina (FED) .

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La propuesta tuvo como objetivo posicionar a la provincia como destino turístico y mostrar sus principales atractivos desde una mirada cercana, vinculada con los paisajes, las experiencias y la identidad sanjuanina.

Uno de los protagonistas centrales de la campaña fue el actor y conductor Darío Barassi , quien aportó su impronta y humor para acercar la propuesta a nuevos públicos y ampliar su alcance.

La iniciativa buscó mostrar distintas experiencias que pueden vivirse en la provincia y fortalecer la presencia de San Juan en el mapa turístico nacional e internacional.

La estrategia apostó por una comunicación más cercana, con contenidos pensados para destacar los paisajes, la cultura y las experiencias que ofrece el territorio sanjuanino.

La participación de Barassi, uno de los artistas sanjuaninos con mayor reconocimiento nacional, fue uno de los recursos elegidos para potenciar la difusión de la campaña.

Qué son los Premios FED

Los Premios Federales a la Industria Turística Argentina distinguen a destinos, empresas, instituciones, profesionales y experiencias que realizan aportes al desarrollo de la actividad turística en el país.

Entre los aspectos que reconoce el certamen se encuentran:

La innovación .

. La creatividad .

. La calidad de las propuestas.

de las propuestas. La sostenibilidad .

. Las buenas prácticas en turismo.

Las estrategias de comunicación y promoción.

En la edición 2026 hubo 14 categorías, entre ellas Trayectoria en Hotelería y Gastronomía, Destino Destacado, Experiencia Turística, Comunicación Turística y Campaña Publicitaria del Año.

Las candidaturas son presentadas por organismos turísticos y la selección queda en manos de un jurado independiente integrado por periodistas especializados.

La delegación sanjuanina presente en la premiación

En representación de la provincia participaron el subsecretario de Turismo, Juan Castañares; la secretaria de Cultura, Analía Vilches; la directora de Relaciones Institucionales, Daniela Golfieri; y la directora de Desarrollo y Productos Turísticos, Natalia López.

También estuvieron presentes representantes de distintos sectores vinculados con la actividad turística de todo el país.

El premio se suma a las acciones que la provincia viene desarrollando para fortalecer la promoción de San Juan como destino y ampliar su llegada a potenciales visitantes.

Los Premios FED son organizados por MS & Asociados, productora de Ciudadanos Viajeros y Enlace Turístico.