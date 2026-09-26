    • 26 de septiembre de 2026 - 12:47

    Robaron $12,7 millones a un comerciante en la puerta de un banco del centro de San Juan

    El hombre había llegado a la sucursal para depositar más de $18 millones cuando fue sorprendido por un delincuente. Hubo un forcejeo y el atacante escapó en una moto con un cómplice.

    Patrullero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un comerciante fue víctima de un robo de $12.700.000 cuando estaba por ingresar a un banco ubicado en pleno centro de San Juan. El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes y el delincuente logró escapar después de forcejear con el damnificado y apoderarse de una parte del dinero que llevaba para depositar.

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    Según fuentes policiales y judiciales, la víctima es un hombre de 67 años, de apellido Botella, domiciliado en Villa Krause. Había llegado hasta una sucursal situada sobre avenida Libertador, entre Rioja y Jujuy, con un total de $18.304.000.

    El ataque se produjo cerca de las 9.30, cuando el comerciante se disponía a entrar a la entidad bancaria. En ese momento, un sujeto que caminaba detrás suyo se acercó y le arrebató la bolsa en la que llevaba los fajos de billetes.

    La víctima se resistió al robo y enfrentó al delincuente, lo que derivó en un forcejeo. Durante el enfrentamiento, la bolsa se rompió y parte del dinero terminó desparramado sobre la vereda.

    El ladrón consiguió finalmente escapar con $12,7 millones, mientras que el resto del dinero quedó en el lugar. De acuerdo con las primeras versiones, el atacante corrió hasta una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice y ambos huyeron por avenida Libertador hacia el Este.

    Por el hecho intervino personal de la Comisaría 3ª y de la UFI Delitos contra la Propiedad, que inició las actuaciones para intentar identificar a los responsables y reconstruir cómo se produjo el ataque.

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