Robaron $12,7 millones a un comerciante en la puerta de un banco del centro de San Juan

El hombre había llegado a la sucursal para depositar más de $18 millones cuando fue sorprendido por un delincuente. Hubo un forcejeo y el atacante escapó en una moto con un cómplice.

Un comerciante fue víctima de un robo de $12.700.000 cuando estaba por ingresar a un banco ubicado en pleno centro de San Juan. El hecho ocurrió durante la mañana de este viernes y el delincuente logró escapar después de forcejear con el damnificado y apoderarse de una parte del dinero que llevaba para depositar.

Según fuentes policiales y judiciales, la víctima es un hombre de 67 años, de apellido Botella, domiciliado en Villa Krause. Había llegado hasta una sucursal situada sobre avenida Libertador, entre Rioja y Jujuy, con un total de $18.304.000.

El ataque se produjo cerca de las 9.30, cuando el comerciante se disponía a entrar a la entidad bancaria. En ese momento, un sujeto que caminaba detrás suyo se acercó y le arrebató la bolsa en la que llevaba los fajos de billetes.

La víctima se resistió al robo y enfrentó al delincuente, lo que derivó en un forcejeo. Durante el enfrentamiento, la bolsa se rompió y parte del dinero terminó desparramado sobre la vereda.

El ladrón consiguió finalmente escapar con $12,7 millones, mientras que el resto del dinero quedó en el lugar. De acuerdo con las primeras versiones, el atacante corrió hasta una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice y ambos huyeron por avenida Libertador hacia el Este.