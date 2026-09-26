Detuvieron a un segundo adolescente por el crimen de Uriel Ríos

El joven tiene 16 años, fue imputado provisoriamente por homicidio en riña y se negó a declarar ante la jueza María Julia Camus.

La investigación por el crimen de Uriel Ríos, el adolescente de 17 años asesinado tras una pelea a la salida de una fiesta por el Día del Estudiante, sumó un nuevo detenido. Se trata de otro adolescente de 16 años, quien fue apresado este viernes y quedó vinculado provisoriamente a la causa por homicidio en riña.

El joven fue trasladado ante la jueza de Niñez y Adolescencia María Julia Camus, quien interviene en el expediente. Durante la audiencia fue imputado por homicidio en riña, pero se abstuvo de declarar. Como medida cautelar, se dispuso que permanezca detenido durante 60 días en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) de Santa Lucía, donde también se encuentra el primer adolescente detenido por el caso.

La investigación por la muerte de Uriel El crimen ocurrió durante la madrugada del lunes 21 de septiembre, luego de una fiesta por el Día del Estudiante realizada en la Finca Don Pedro, sobre calle Alfonso XIII, en Médano de Oro. Tras el festejo se produjo una pelea entre varios adolescentes y, durante el enfrentamiento, Uriel recibió una herida de arma blanca en el tórax que terminó provocándole la muerte. Su hermano mellizo también resultó herido.

La investigación avanzó, entre otros elementos, a partir del análisis de registros audiovisuales de la pelea. Según información vinculada al expediente, las imágenes permitieron identificar a dos adolescentes que habrían estado involucrados en el enfrentamiento y ubicar a un tercer joven en la escena.