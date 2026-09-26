    • 26 de septiembre de 2026 - 10:17

    Dos adolescentes chocaron con un auto y desencadenaron un violento accidente en Rawson

    El hecho ocurrió durante la madrugada en la esquina de San Miguel y Recabarren.

    Choque en Rawson.

    Choque en Rawson.

    Foto:

    Un violento siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este sábado dejó a tres personas con lesiones de gravedad en el departamento Rawson. El hecho se produjo alrededor de la 1:30, en la intersección de calles San Miguel y Recabarren, y tuvo como protagonistas a un automóvil y dos motocicletas.

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    De acuerdo con el informe de la UFI Delitos Especiales, una mujer de 58 años circulaba en un Peugeot 207 por calle San Miguel, en dirección de norte a sur. Al llegar a Recabarren, realizó una maniobra de giro hacia el este para ingresar a esa calle.

    En ese momento, por San Miguel, pero en dirección de sur a norte, circulaban dos adolescentes de 17 años a bordo de una motocicleta Corven 110 cc. Por causas que son investigadas, la moto impactó contra el lateral delantero derecho del Peugeot 207.

    Como consecuencia del fuerte impacto, los dos adolescentes y la motocicleta fueron proyectados hacia el carril contrario de San Miguel. En esa maniobra, terminaron chocando contra otra motocicleta Corven 110 cc, que era conducida por una mujer de 44 años que circulaba detrás del automóvil y en dirección norte-sur.

    El impacto provocó que los tres motociclistas sufrieran lesiones de gravedad. Personal de emergencias médicas acudió al lugar y trasladó a los heridos al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde quedaron bajo atención médica.

    Por su parte, a la conductora del automóvil se le practicó un alcotest en el lugar del siniestro, cuyo resultado fue negativo.

    La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, que trabaja para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque y establecer las responsabilidades correspondientes.

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