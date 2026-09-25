    • 25 de septiembre de 2026 - 21:31

    Cayó el Clan de la "Viuda Negra": agarraban ancianos vulnerables y les sacaban su dinero y casas

    La Fiscalía formuló cargos contra cinco integrantes, entre ellas la jefa del clan, Carina Godoy. Hay cuatro detenidos más y un prófugo.

    El Clan de la Viuda Negra, en problemas.&nbsp;

    El Clan de la "Viuda Negra", en problemas. 

    Foto:

    Por Germán González

    En la tarde de este viernes se conoció el trasfondo de lo que sería una escena de terror y en la que hubo como víctimas hombres adultos mayores. Lo que parecía ser una investigación, por una mujer que se aprovechaba de la confianza de jubilados o ancianos y los estafaba vaciándoles su cuentas de ahorro o sacándoles créditos a su nombre sin ver un peso, escaló a un hecho digno de una serie o película de Netflix, pero con el trama más desgarrador, triste y macabro.

    Leé además

    Todo Médica, la empresa que sufrió la estafa. 

    Estafa en San Juan: en dos días vaciaron la cuenta de una empresa con más de 30 transferencias y un perjuicio de $200 millones

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El control lo realizó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

    Un sanjuanino conducía con el quíntuple de alcohol en sangre permitido, no tenía DNI y sorprendió con una pregunta a los agentes

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Es que al parecer, Carina Godoy no se conformaba con sacarle la plata a sus víctimas, sino que iba por más, y aprovechaba su confianza y vida en soledad y vulnerable, para tenerlos resguardados en sus casas, despojarlos de todos sus bienes patrimoniales y alejarlos de cualquiera de sus familiares. De esta forma, y actuando en complicidad con sus hijos y otros familiares y conocidos, se hizo de tres casas y hasta otros inmuebles, también se cree que se apoderó del auto de un médico y hasta le vació un fondo común de inversión (instrumento de ahorro) por 50 millones de pesos.

    El Clan de la Viuda Negra Gody, ante la jueza, y custodiado por varios efectivos policiales.&nbsp;

    El Clan de la Viuda Negra Gody, ante la jueza, y custodiado por varios efectivos policiales.

    La historia del caso es aún más terrible. Si bien Carina Godoy fue descubierta por nuevas estafas este año, el modus operandi del Clan Godoy venía actuando desde el año 2021 con la primera de sus víctimas, un hombre de apellido Vicentela, que murió en un geriátrico. Actualmente sus herederas tienen una disputa civil contra Godoy por los inmuebles y bienes del hombre fallecido.

    Las otras de las víctimas, uno de apellido Pilas y otro de apellido Correa, jubilado como médico cardiólogo, también perdieron sus casas y bienes de manos del Clan Godoy y no eran vistos hasta este jueves o viernes, cuando la Brigada de la UFI Genérica, a través del programa San Juan Te Busca, pudo hallarlos con vida, pero en pésimo estado de salud. En este contexto fueron detenidos algunos de los integrantes de la banda, que se encontraban con ellos en aquel momento.

    La ayudante fiscal Berbari y el fiscal Gallastegui.

    La ayudante fiscal Berbari y el fiscal Gallastegui.

    Hasta el momento hay una presunta víctima desaparecida. Se trata de Miguel Ángel López, que aún no fue encontrado por la Policía de San Juan. Su hallazgo con vida es vital para la investigación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas llevada a cabo por el fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari.

    Este viernes quedaron imputados Rocío Belén Solar, Enzo Araya, Brisa Rodríguez, María Pugliese, Analía Carla Rodríguez y Carina Godoy, en principio por el delito de estafa y otros delitos. No descartan desde fiscalía agravar su situación procesal en base a nuevas pruebas que vayan recolectando o partir de nuevas denuncias que vayan surgiendo.

    Se presentaron a la audiencia de formalización Sofía Aguilera, Micaela Araya, Juan Ignacio Gómez y José Rodríguez, sobres quienes pesaban pedidos de capturas. El fiscal Gallastegui solicitó que sean detenidos para la formalización de cargos a hacer el lunes próximos. En ese sentido hubo un fuerte cruce con la defensa de los imputados por la detención de Aguilera y Araya, ambas madres de hijos pequeños. Para los abogados Gustavo De La Fuente y Franco Vázquez, con la colaboración de Matías Quiroga, las mujeres no debían quedar detenidas porque se habían presentado espontáneamente a la audiencia, o debían quedar con prisión domiciliaria para poder seguir amamantando a sus hjios. Finalmente la jueza Verónica Chicón resolvió que queden presas en sus casas con custodia policial.

    El colaborador Quiroga, los abogados de la defensa, V&aacute;zquez y De La Fuente.

    El colaborador Quiroga, los abogados de la defensa, Vázquez y De La Fuente.

    Otra de las detenidas, Carla Elizondo Díaz, no pudo ser imputada este viernes porque se le había subido la presión antes de que comience la audiencia y fue trasladada a un centro de salud.

    Hasta el momento el que sigue prófugo es Matías Araya, el hijo mayor de la jefa del Clan Godoy.

    Se espera que hayan varios meses de investigación contra la familia de Carina Godoy, que por el momento solo tiene siete víctimas, entre ellos los adultos mayores que perdieron todos sus bienes. Desde el Ministerio Público Fiscal aseguraron que están estudiando nuevos casos dentro del legajo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el acusado de matar a su concunada y apunalar a su bebe en mendoza pidio perdon: no se cual fue el motivo

    El acusado de matar a su concuñada y apuñalar a su bebé en Mendoza pidió perdón: "No sé cuál fue el motivo"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    secuestraron cuatro caballos y una mula que estaban sueltos en la ruta 141: labraron un acta al propietario

    Secuestraron cuatro caballos y una mula que estaban sueltos en la Ruta 141: labraron un acta al propietario

    Por Redacción Diario de Cuyo
    [video] asi fue la gresca en la que acuchillaron a uriel rios, el joven que perdio la vida a la salida de una estudiantina

    [VIDEO] Así fue la gresca en la que acuchillaron a Uriel Ríos, el joven que perdió la vida a la salida de una estudiantina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    fallo historico en cordoba: condenaron a 8 anos de prision al dueno de los dogos que mataron a trinidad

    Fallo histórico en Córdoba: condenaron a 8 años de prisión al dueño de los dogos que mataron a Trinidad

    Por Redacción Diario de Cuyo