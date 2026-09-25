Cayó el Clan de la "Viuda Negra": agarraban ancianos vulnerables y les sacaban su dinero y casas

La Fiscalía formuló cargos contra cinco integrantes, entre ellas la jefa del clan, Carina Godoy. Hay cuatro detenidos más y un prófugo.

En la tarde de este viernes se conoció el trasfondo de lo que sería una escena de terror y en la que hubo como víctimas hombres adultos mayores. Lo que parecía ser una investigación, por una mujer que se aprovechaba de la confianza de jubilados o ancianos y los estafaba vaciándoles su cuentas de ahorro o sacándoles créditos a su nombre sin ver un peso, escaló a un hecho digno de una serie o película de Netflix, pero con el trama más desgarrador, triste y macabro.

Es que al parecer, Carina Godoy no se conformaba con sacarle la plata a sus víctimas, sino que iba por más, y aprovechaba su confianza y vida en soledad y vulnerable, para tenerlos resguardados en sus casas, despojarlos de todos sus bienes patrimoniales y alejarlos de cualquiera de sus familiares. De esta forma, y actuando en complicidad con sus hijos y otros familiares y conocidos, se hizo de tres casas y hasta otros inmuebles, también se cree que se apoderó del auto de un médico y hasta le vació un fondo común de inversión (instrumento de ahorro) por 50 millones de pesos.

El Clan de la Viuda Negra Gody, ante la jueza, y custodiado por varios efectivos policiales. DIARIO DE CUYO La historia del caso es aún más terrible. Si bien Carina Godoy fue descubierta por nuevas estafas este año, el modus operandi del Clan Godoy venía actuando desde el año 2021 con la primera de sus víctimas, un hombre de apellido Vicentela, que murió en un geriátrico. Actualmente sus herederas tienen una disputa civil contra Godoy por los inmuebles y bienes del hombre fallecido.

Las otras de las víctimas, uno de apellido Pilas y otro de apellido Correa, jubilado como médico cardiólogo, también perdieron sus casas y bienes de manos del Clan Godoy y no eran vistos hasta este jueves o viernes, cuando la Brigada de la UFI Genérica, a través del programa San Juan Te Busca, pudo hallarlos con vida, pero en pésimo estado de salud. En este contexto fueron detenidos algunos de los integrantes de la banda, que se encontraban con ellos en aquel momento.

La ayudante fiscal Berbari y el fiscal Gallastegui. DIARIO DE CUYO Hasta el momento hay una presunta víctima desaparecida. Se trata de Miguel Ángel López, que aún no fue encontrado por la Policía de San Juan. Su hallazgo con vida es vital para la investigación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas llevada a cabo por el fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari.