    • 26 de septiembre de 2026 - 13:13

    Investigan la muerte de un detenido en la Comisaría 2da de Concepción

    El hombre se encontraba alojado en la dependencia policial cuando lo encontraron sin vida.

    Comisaría 2da.

    Comisaría 2da.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un detenido que se encontraba alojado en la Comisaría 2ª de Concepción fue encontrado muerto y el hecho quedó bajo investigación judicial. Las autoridades buscan establecer qué ocurrió dentro de la dependencia y cuáles fueron las causas del fallecimiento.

    Leé además

    La terrible muerte de Agustín Bravo: se estrelló contra un carro

    La terrible muerte de Agustín Bravo: se estrelló contra un carro
    muerte de miguel lujan: organizan una marcha en caucete para pedir justicia por el joven

    Muerte de Miguel Luján: organizan una marcha en Caucete para pedir justicia por el joven

    La muerte fue advertida mientras el hombre permanecía privado de su libertad en la seccional ubicada en calle Juan Jufré, en Concepción.

    A partir del hallazgo, se activó el protocolo correspondiente y tomó intervención la Justicia para realizar las pericias necesarias. La causa se encuentra en etapa de investigación, por lo que todavía no trascendieron oficialmente las circunstancias precisas que derivaron en el fallecimiento.

    Los investigadores deberán determinar, entre otros aspectos, qué sucedió en las horas previas a la muerte y si existió alguna situación dentro de la dependencia que deba ser esclarecida.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    conmocion por la muerte de un famoso comediante

    Conmoción por la muerte de un famoso comediante

    conmocion por la muerte de una exfutbolista de 30 anos que estaba embarazada

    Conmoción por la muerte de una exfutbolista de 30 años que estaba embarazada

    detuvieron a un segundo adolescente por el crimen de uriel rios

    Detuvieron a un segundo adolescente por el crimen de Uriel Ríos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Patrullero.

    Robaron $12,7 millones a un comerciante en la puerta de un banco del centro de San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo