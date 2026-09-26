Investigan la muerte de un detenido en la Comisaría 2da de Concepción

El hombre se encontraba alojado en la dependencia policial cuando lo encontraron sin vida.

Un detenido que se encontraba alojado en la Comisaría 2ª de Concepción fue encontrado muerto y el hecho quedó bajo investigación judicial. Las autoridades buscan establecer qué ocurrió dentro de la dependencia y cuáles fueron las causas del fallecimiento.

La muerte fue advertida mientras el hombre permanecía privado de su libertad en la seccional ubicada en calle Juan Jufré, en Concepción.

A partir del hallazgo, se activó el protocolo correspondiente y tomó intervención la Justicia para realizar las pericias necesarias. La causa se encuentra en etapa de investigación, por lo que todavía no trascendieron oficialmente las circunstancias precisas que derivaron en el fallecimiento.