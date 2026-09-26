Casamientos en San Juan: cuáles son los requisitos y los escenarios icónicos elegidos para dar el "sí"

El programa de matrimonios emblemáticos del Registro Civil permite dar el "sí" en espacios culturales y turísticos como el Teatro del Bicentenario, Ischigualasto y el Museo de la Historia Urbana.

Dar el "sí, quiero" en escenarios turísticos, culturales e históricos de la provincia se convirtió en una de las opciones más elegidas por las parejas sanjuaninas. A través del programa impulsado por el Ministerio de Gobierno, mediante el Registro Civil, la iniciativa de matrimonios emblemáticos continúa sumando hitos y expandiendo su agenda de locaciones no convencionales.

El ciclo, que tuvo su puntapié inicial a fines de diciembre de 2024 tras un sorteo realizado en el marco de la Fiesta del Sol en el Teatro del Bicentenario, creció de manera sostenida durante 2025 y se afianza este 2026. La propuesta busca fusionar la solemnidad del acto administrativo con postales panorámicas únicas de la región.

Cronología y nuevos escenarios El registro oficial del programa refleja una expansión constante de locaciones habilitadas para las ceremonias:

2024: Debutó el 27 de diciembre con el primer enlace histórico en el Teatro del Bicentenario.

2025: Se consolidó con múltiples uniones en los paisajes de Punta Negra, en el departamento Zonda.

2026: La agenda actual sumó el Jardín de los Poetas, nuevos enlaces en Punta Negra, Cabañas del Zonda y la flamante incorporación del Museo de la Memoria Urbana como escenario moderno para las ceremonias. Requisitos y documentación para los contrayentes Las parejas interesadas en casarse fuera de las tradicionales oficinas del Registro Civil deben iniciar una solicitud formal y completar un formulario específico en el organismo, especificando el sitio elegido.

Para acceder al programa, se exige la presentación de la siguiente documentación: