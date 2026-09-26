Casamientos en San Juan: cuáles son los requisitos y los escenarios icónicos elegidos para dar el "sí"

Dar el "sí, quiero" en escenarios turísticos, culturales e históricos de la provincia se convirtió en una de las opciones más elegidas por las parejas sanjuaninas. A través del programa impulsado por el Ministerio de Gobierno, mediante el Registro Civil, la iniciativa de matrimonios emblemáticos continúa sumando hitos y expandiendo su agenda de locaciones no convencionales.
El ciclo, que tuvo su puntapié inicial a fines de diciembre de 2024 tras un sorteo realizado en el marco de la Fiesta del Sol en el Teatro del Bicentenario, creció de manera sostenida durante 2025 y se afianza este 2026. La propuesta busca fusionar la solemnidad del acto administrativo con postales panorámicas únicas de la región.
Cronología y nuevos escenarios
El registro oficial del programa refleja una expansión constante de locaciones habilitadas para las ceremonias:
- 2024: Debutó el 27 de diciembre con el primer enlace histórico en el Teatro del Bicentenario.
- 2025: Se consolidó con múltiples uniones en los paisajes de Punta Negra, en el departamento Zonda.
- 2026: La agenda actual sumó el Jardín de los Poetas, nuevos enlaces en Punta Negra, Cabañas del Zonda y la flamante incorporación del Museo de la Memoria Urbana como escenario moderno para las ceremonias.
Requisitos y documentación para los contrayentes
Las parejas interesadas en casarse fuera de las tradicionales oficinas del Registro Civil deben iniciar una solicitud formal y completar un formulario específico en el organismo, especificando el sitio elegido.
Para acceder al programa, se exige la presentación de la siguiente documentación:
- Documentación de identidad: Fotocopias de los DNI de los contrayentes y de los testigos.
- Casos especiales: Si alguno de los contrayentes es divorciado, debe presentar el acta de matrimonio anterior con la nota marginal de divorcio. En caso de viudez, se requiere el acta de defunción del cónyuge anterior y la respectiva acta de matrimonio.
- Partidas: Si alguno de los contrayentes nació en otra provincia, debe adjuntar la partida de nacimiento correspondiente.
- Testigos: Se requieren dos testigos si ambos contrayentes poseen domicilio en la jurisdicción del enlace. La cifra se eleva a cuatro testigos si alguno de los novios no reside en el lugar donde se celebrará la ceremonia.
- Canon vigente: Es requisito abonar la tasa o canon especial estipulado para casamientos en locaciones emblemáticas.
- Desde el Registro Civil recordaron que, el día del enlace, tanto los contrayentes como los testigos deben presentarse obligatoriamente con su DNI físico para acreditar identidad ante el oficial público a cargo de garantizar la legalidad del acto.
Listado de sitios autorizados
Las parejas que deseen postularse deben seleccionar su locación preferida entre los espacios habilitados, sujetos a disponibilidad de agenda:
- Centro Cultural Estación San Martín
- Jardines del Teatro del Bicentenario
- Museo de la Historia Urbana
- Santuario Difunta Correa
- Parque Nacional Ischigualasto