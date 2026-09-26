El Ministerio de Minería inició las entrevistas para prácticas destinadas a estudiantes de la UNSJ

Con un marcado interés por parte de la comunidad estudiantil, el Ministerio de Minería puso en marcha la etapa de entrevistas presenciales para definir a los seleccionados que formarán parte de su programa de prácticas profesionalizantes. La convocatoria inicial superó las 200 inscripciones, de las cuales 60 estudiantes cumplieron con todos los requisitos para avanzar en el proceso.

San Juan ganó un premio nacional por su campaña turística con Darío Barassi

Más de 200 estudiantes recorrieron el Ministerio de Minería para conocer el funcionamiento del sector

Las vacantes están orientadas a alumnos de distintas carreras de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), ofreciéndoles la oportunidad de aplicar sus saberes teóricos en un ámbito laboral real dentro de la administración pública y de familiarizarse con los procesos de la actividad minera local.

Durante las jornadas de entrevistas —llevadas a cabo en el Centro Cívico (CECI)—, los postulantes debieron responder sobre sus motivaciones, el interés particular en el sector minero y la metodología que aplicarían ante situaciones laborales cotidianas. Asimismo, el comité evaluador contempló la compatibilidad de las prácticas con la continuidad de sus estudios universitarios, además de ponderar los antecedentes académicos y los perfiles requeridos.

Autoridades de la cartera provincial destacaron el nivel y el compromiso de los jóvenes participantes en esta instancia:

Mariana Azcona (directora de Desarrollo Minero Sustentable): "Estoy fascinada de percibir el gran potencial que hay de jóvenes hoy en la provincia", expresó, poniendo en valor las ganas de incorporarse al sector.

Federico Ramos (director de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica): subrayó que la iniciativa representa un puente clave para que los futuros profesionales den sus primeros pasos y pongan el talento al servicio del desarrollo provincial.

Próximos pasos y distribución de vacantes

El cronograma de selección continuará en los próximos días con entrevistas específicas coordinadas directamente por las direcciones que albergarán las vacantes, culminando con la evaluación definitiva de los perfiles.

En total, el programa adjudicará 17 prácticas rentadas por el plazo de 12 meses, las cuales estarán distribuidas de manera estratégica en tres áreas fundamentales: