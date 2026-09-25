Jáchal: la UNSJ inaugurará sede propia y alistan el traslado de una carrera clave

La presencia de la universidad pública en el norte sanjuanino dará un paso histórico la próxima semana. El próximo viernes 2 de octubre de 2026, a partir de las 10:30 horas, quedará oficialmente inaugurada la nueva sede propia de la Delegación Valles Sanjuaninos de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) en la localidad de San José de Jáchal.

La ceremonia, anunciada formalmente por las autoridades de la alta casa de estudios, coincidirá además con la celebración del duodécimo aniversario desde la creación de la Delegación, convirtiendo la jornada en un doble festejo para consolidar la inserción de la educación superior en el interior provincial.

La apertura de este nuevo espacio representa un hito estratégico para la UNSJ, que desde hace doce años trabaja en afianzar su estructura fuera de los límites del Gran San Juan. Para el departamento Jáchal, contar con un edificio propio significa potenciar el vínculo directo con la comunidad y disponer de una infraestructura óptima para el desarrollo de todas las actividades académicas, institucionales y de extensión que gestiona la Delegación Valles Sanjuaninos.

Desde la institución destacaron que el acontecimiento no se limita meramente a la apertura física de oficinas o aulas, sino que pone en valor todo el camino recorrido en materia de federalización educativa, garantizando el acceso y la cercanía de la universidad pública a los jóvenes y vecinos del norte provincial.

El objetivo institucional previsto es que la Tecnicatura en Exploración Geológica traslade sus actividades presenciales a la flamante sede.

La inauguración no solo representa la apertura de un nuevo espacio físico. También simboliza la recuperación de un edificio que fue construido años atrás, permaneció sin funcionamiento durante un tiempo y finalmente fue remodelado para convertirse en la futura casa de la universidad pública en Jáchal.

La nueva sede cuenta con aulas equipadas con tecnología para clases presenciales, híbridas y a distancia, sanitarios, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y oficinas administrativas, infraestructura que permitirá fortalecer el desarrollo de las actividades universitarias en el norte de la provincia.

El acto protocolar se llevará a cabo el viernes 2 de octubre a las 10:30 en el nuevo emplazamiento universitario, situado sobre la Prolongación de calle Perón, en el kilómetro 4, en la ciudad de San José de Jáchal.

Desde la organización cursaron invitaciones a toda la comunidad, autoridades provinciales, municipales y actores de la vida académica. Asimismo, la comunicación oficial dispuso la inclusión de un código QR digital en sus invitaciones para facilitar a los asistentes la llegada exacta al predio a través de dispositivos móviles.