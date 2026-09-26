Caucete: un nene de 3 años se tragó una abeja y terminaron operándolo de urgencia en el Hospital Rawson

Un nene de 3 años de Caucete se tragó una abeja y el aguijón quedó alojado en su garganta. Fue derivado de urgencia al Hospital Rawson, donde lo sedaron para extirpar el cuerpo extraño.

Una tarde de extrema angustia vivió la familia de un niño sanjuanino de apenas 3 años, oriundo del departamento Caucete, luego de protagonizar un accidente doméstico insólito y peligroso: se tragó una abeja mientras jugaba y el aguijón quedó alojado en su garganta.

El dramático episodio ocurrió el viernes 25 de septiembre. Ante la desesperación por ver que el pequeño presentaba dificultades y fuertes molestias, sus familiares lo trasladaron de inmediato a la guardia del Hospital César Aguilar de Caucete.

Derivación de urgencia e intervención Una vez en el nosocomio caucetero, los profesionales de la salud examinaron al menor y constataron la presencia del aguijón en una zona sumamente delicada. Al advertir la complejidad del caso y el riesgo inminente para las vías respiratorias, los médicos decidieron una derivación urgente hacia la Capital provincial.

El niño fue trasladado rápidamente al Hospital Dr. Guillermo Rawson. En el centro de salud de referencia, el equipo médico de guardia actuó con celeridad.

El menor fue sedado bajo estrictos protocolos de seguridad para evitar lesiones mayores. Los especialistas procedieron a extraer quirúrgicamente el aguijón que se encontraba incrustado en la garganta. La intervención se desarrolló con éxito y sin registrar complicaciones posteriores.