    • 26 de septiembre de 2026 - 08:29

    Un apostador de San Juan ganó $11,5 millones en la Quiniela Max

    El afortunado jugó en una agencia de Sarmiento y acertó en el sorteo de la Quiniela Max Nocturna. El premio asciende a $11.500.000.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Un apostador de San Juan resultó ganador de un importante premio en la Quiniela Max Nocturna y se llevó $11.500.000. La jugada fue realizada en una agencia ubicada en el departamento Sarmiento, según informaron desde el punto de venta.

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    El ticket ganador fue vendido en la Agencia 167/000, aunque no trascendió por el momento la identidad de la persona que realizó la apuesta ni mayores detalles sobre la jugada.

    La noticia generó expectativa entre los vecinos de la zona, ya que nuevamente un premio millonario quedó en manos de un apostador sanjuanino.

    Una apuesta que terminó en un millonario premio

    El ganador deberá realizar ahora los trámites correspondientes para poder cobrar los $11,5 millones, de acuerdo con las condiciones establecidas para este tipo de premios.

    La agencia de Sarmiento se convirtió así en el lugar donde fue registrada la apuesta que permitió a un sanjuanino quedarse con uno de los premios destacados de la Quiniela Max Nocturna.

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