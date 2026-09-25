    • 25 de septiembre de 2026 - 19:08

    Cáritas San Juan lanzó una campaña para asistir a las familias afectadas por los incendios en Santa Lucía

    Tras los graves incendios registrados este jueves en Santa Lucía, Cáritas San Juan puso en marcha una campaña de asistencia urgente para las familias damnificadas.

    Bomberos voluntarios ayudando a organizar las donaciones.

    Bomberos voluntarios ayudando a organizar las donaciones.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Frente a los graves daños provocados por los incendios registrados este último jueves en el departamento Santa Lucía, Cáritas San Juan puso en marcha una campaña solidaria de emergencia para brindar asistencia integral y acompañamiento a los vecinos damnificados. Desde la institución y la comunidad parroquial se coordinan tareas para reunir los elementos de primera necesidad que permitan mitigar las pérdidas materiales sufridas por las familias locales.

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    Qué se necesita con urgencia

    Para dar respuesta inmediata a las demandas habitacionales y alimentarias de los afectados, Cáritas elaboró un listado con los insumos prioritarios que se reciben en esta etapa:

    • Alimentos no perecederos para la asistencia alimentaria de los grupos familiares.
    • Pañales y leche para bebés y niños pequeños.
    • Ropa de cama, sábanas y frazadas (elementos fundamentales ante la pérdida de mobiliario y textiles del hogar).
    • Calzado, con prioridad en los talles del 36 al 45.
    • Elementos de cocina, incluyendo platos, tazas, ollas y otros utensilios básicos.
    • Útiles escolares para garantizar la continuidad educativa de los menores.

    Puntos y horarios de recepción de donaciones

    Para facilitar el acercamiento de las colaboraciones por parte de la comunidad, la institución dispuso distintos centros y cronogramas de recepción:

    Viernes: Recepción de 9:00 a 19:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Valle (ubicada en la intersección de las calles Balcarce y Libertador, en Santa Lucía).

    Sábado: Las puertas de la Parroquia Nuestra Señora del Valle permanecerán abiertas durante la mañana y la tarde para recibir aportes.

    A partir del lunes: Las donaciones también podrán entregarse en la sede central de Cáritas San Juan, situada en Güemes 936 Sur (entre Belgrano y Mariano Moreno, en Capital).

    Cómo colaborar mediante aportes económicos

    Aquellos vecinos, instituciones o personas que deseen colaborar con un aporte monetario destinado a la adquisición directa de los insumos y materiales más urgentes según las necesidades de cada familia, pueden realizar transferencias bancarias a la cuenta oficial de la organización:

    Alias de CBU: caritas.san.juan

    Desde la entidad agradecieron profundamente la respuesta de la comunidad sanjuanina y remarcaron que, en situaciones críticas, la solidaridad y el compromiso colectivo se transforman en una herramienta fundamental de presencia y esperanza para quienes más lo necesitan.

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