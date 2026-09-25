Cáritas San Juan lanzó una campaña para asistir a las familias afectadas por los incendios en Santa Lucía

Frente a los graves daños provocados por los incendios registrados este último jueves en el departamento Santa Lucía, Cáritas San Juan puso en marcha una campaña solidaria de emergencia para brindar asistencia integral y acompañamiento a los vecinos damnificados . Desde la institución y la comunidad parroquial se coordinan tareas para reunir los elementos de primera necesidad que permitan mitigar las pérdidas materiales sufridas por las familias locales.

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Para dar respuesta inmediata a las demandas habitacionales y alimentarias de los afectados, Cáritas elaboró un listado con los insumos prioritarios que se reciben en esta etapa:

Para facilitar el acercamiento de las colaboraciones por parte de la comunidad, la institución dispuso distintos centros y cronogramas de recepción:

Viernes: Recepción de 9:00 a 19:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Valle (ubicada en la intersección de las calles Balcarce y Libertador, en Santa Lucía).

Sábado: Las puertas de la Parroquia Nuestra Señora del Valle permanecerán abiertas durante la mañana y la tarde para recibir aportes.

A partir del lunes: Las donaciones también podrán entregarse en la sede central de Cáritas San Juan, situada en Güemes 936 Sur (entre Belgrano y Mariano Moreno, en Capital).

Cómo colaborar mediante aportes económicos

Aquellos vecinos, instituciones o personas que deseen colaborar con un aporte monetario destinado a la adquisición directa de los insumos y materiales más urgentes según las necesidades de cada familia, pueden realizar transferencias bancarias a la cuenta oficial de la organización:

Alias de CBU: caritas.san.juan

Desde la entidad agradecieron profundamente la respuesta de la comunidad sanjuanina y remarcaron que, en situaciones críticas, la solidaridad y el compromiso colectivo se transforman en una herramienta fundamental de presencia y esperanza para quienes más lo necesitan.