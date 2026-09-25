    • 25 de septiembre de 2026 - 14:16

    Asistencia y compromiso de ayuda para reconstruir las viviendas arrasadas por el fuego en Alto de Sierra

    Entre el Ministerio de Familia y el municipio de Santa Lucía entregarán materiales a las 7 familias de Alto de Sierra para que reconstruyan sus viviendas.

    Además de la asistencia inmediata, las familias de Alto de Sierra afectada por los incendios, recibirán ayuda oficial para reconstruir sus casas.

    Además de la asistencia inmediata, las familias de Alto de Sierra afectada por los incendios, recibirán ayuda oficial para reconstruir sus casas.

    Foto:

    Daniel Arias
    Por Fabiana Juarez

    Durante la noche del jueves 24 de septiembre y la mañana de este viernes 25, personal del Ministerio de Familia y del municipio de Santa Lucía se instaló en el Asentamiento San Cayetano, Alto de Sierra, para asistir a los vecinos afectados por los incendios.

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    Funcionarios presentes en el asentamiento le adelantaron a DIARIO DE CUYO que el Gobierno provincial y municipal proveerá material a las 7 las familias que perdieron su casa para su reconstrucción.

    Asistencia para todas las familias del asentamiento

    En una primera instancia, se asistió a los damnificados con atención médica y se les proveyó de los medicamentos necesarios. De igual manera, a las 29 familias que viven en este asentamiento, se les hizo entrega de viandas de comida y agua. ‘Durante la noche del jueves y madrugada del viernes asistimos a todas las familias del asentamiento porque todas las casas se quedaron sin electricidad y el humo en el ambiente generó varios inconvenientes’, dijo Lorena Acosta, directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, del Ministerio de Familia.

    La asistencia sanitaria también incluyó la entrega de cremas para quemaduras, gasas y demás productos de primeros auxilios a todas las familias de este vecindario.

    Relevamiento y trabajo en territorio en Alto de Sierra

    Acosta agregó que durante la mañana de este viernes continúo la asistencia oficial a las familias del asentamiento y comenzaron los trabajos de relevamiento de las casas arrasadas por el fuego, a cargo de un equipo de profesionales, para conocer su estado edilicio. Sostuvo que este relevamientos será fundamental para poder organizar la ayuda que cada una de las 7 familias afectadas recibirá para reconstruir su vivienda.

    ‘En un trabajo conjunto entre el Ministerio de Familia y el municipio de Santa Lucía se le entregará a las 7 familias que perdieron su casa, todo el material necesario (cemento, ladrillones, hierro, etc.) para la reconstrucción de sus viviendas tal como eran originalmente, con la mismas dimensiones y cantidad de habitaciones. Cada familia deberá hacerse cargo de la mano de obra’, sostuvo Lorena Acosta.

    La funcionaria agregó que una vez terminado el relevamiento para conocer el estado edilicio de las viviendas destruidas, comenzará el operativo de limpieza para retirar todos los escombros y restos de muebles y electrodomésticos. Y que posteriormente se realizará en envío de materiales de construcción a los damnificados.

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