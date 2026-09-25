Padres de alumnos de los colegios preuniversitarios lograron presentar un amparo para garantizar el dictado de clases

El recurso fue presentado ante la Justicia Federal por familias de alumnos de la Escuela Industrial, Escuela de Comercio y Colegio Central Universitario. Buscan que se garantice la continuidad de las clases frente a los paros docentes.

Los padres autoconvocados de los tres colegios preuniversitarios de la UNSJ finalmente presentaron ante la Justicia Federal el recurso de amparo que venían preparando desde hace varias semanas. La acción busca que se garantice el dictado de clases para los estudiantes y reducir el impacto que las medidas de fuerza docentes tienen sobre el ciclo lectivo.

La presentación fue impulsada formalmente por 18 padres, aunque la iniciativa cuenta con un respaldo más amplio. En los últimos días, el grupo había reunido 189 firmas mediante una declaración de voluntad para dejar constancia de que el planteo judicial no representa solamente a quienes aparecen como firmantes del amparo.

El grupo de familias está integrado por más de 600 padres, que representan a unos 3.000 estudiantes de la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario. El reclamo surgió a partir de la acumulación de jornadas sin clases como consecuencia de las medidas de fuerza en el ámbito universitario.

Los padres sostienen que el objetivo de la presentación no es impedir el reclamo laboral de los docentes, sino evitar que las medidas de fuerza tengan como consecuencia directa la interrupción de las clases de los alumnos. Por eso, buscan que la Justicia analice alternativas que permitan garantizar la continuidad educativa.

Más de $3 millones para avanzar con la presentación Para concretar la acción judicial, las familias habían reunido previamente $3.060.000 destinados a afrontar los gastos legales. La estrategia comenzó a tomar forma durante agosto, cuando los padres evaluaron recurrir a la Justicia ante la posibilidad de nuevas medidas de fuerza.