    • 25 de septiembre de 2026 - 11:20

    Padres de alumnos de los colegios preuniversitarios lograron presentar un amparo para garantizar el dictado de clases

    El recurso fue presentado ante la Justicia Federal por familias de alumnos de la Escuela Industrial, Escuela de Comercio y Colegio Central Universitario. Buscan que se garantice la continuidad de las clases frente a los paros docentes.

    Institutos Preuniversitarios.

    Institutos Preuniversitarios.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los padres autoconvocados de los tres colegios preuniversitarios de la UNSJ finalmente presentaron ante la Justicia Federal el recurso de amparo que venían preparando desde hace varias semanas. La acción busca que se garantice el dictado de clases para los estudiantes y reducir el impacto que las medidas de fuerza docentes tienen sobre el ciclo lectivo.

    Leé además

    El preocupante Día D de las familias de Alto de Sierra que perdieron sus casas por los incendios.

    Alto de Sierra: sin casa ni trabajo, el drama de las familias afectadas por los incendios

    Por Fabiana Juarez
    Mirá cómo estará el tiempo este fin de semana en San Juan

    Fin de semana cálido y estable en San Juan: las condiciones tras el paso del viento Zonda

    La presentación fue impulsada formalmente por 18 padres, aunque la iniciativa cuenta con un respaldo más amplio. En los últimos días, el grupo había reunido 189 firmas mediante una declaración de voluntad para dejar constancia de que el planteo judicial no representa solamente a quienes aparecen como firmantes del amparo.

    El grupo de familias está integrado por más de 600 padres, que representan a unos 3.000 estudiantes de la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario. El reclamo surgió a partir de la acumulación de jornadas sin clases como consecuencia de las medidas de fuerza en el ámbito universitario.

    Los padres sostienen que el objetivo de la presentación no es impedir el reclamo laboral de los docentes, sino evitar que las medidas de fuerza tengan como consecuencia directa la interrupción de las clases de los alumnos. Por eso, buscan que la Justicia analice alternativas que permitan garantizar la continuidad educativa.

    Más de $3 millones para avanzar con la presentación

    Para concretar la acción judicial, las familias habían reunido previamente $3.060.000 destinados a afrontar los gastos legales. La estrategia comenzó a tomar forma durante agosto, cuando los padres evaluaron recurrir a la Justicia ante la posibilidad de nuevas medidas de fuerza.

    El planteo alcanza a los tres establecimientos preuniversitarios de la UNSJ y se presenta en medio de un conflicto que durante 2026 provocó numerosas jornadas sin actividad escolar. A comienzos de septiembre, las familias estimaban que los alumnos ya acumulaban 36 días sin clases en el ciclo lectivo.

    Ahora será la Justicia Federal la que deberá analizar el planteo de los padres y determinar si corresponde adoptar alguna medida para garantizar el dictado de clases. La presentación abre así una nueva instancia en el conflicto que atraviesa a la comunidad educativa de los colegios preuniversitarios sanjuaninos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Sarmiento avanza con la construcción de las dos primeras canchas de bochas con piso sintético.

    Sarmiento construye las dos primeras canchas profesionales de bochas y con piso sintético

    Por Fabiana Juarez
    Se viene una actividad deportiva innovadora en el Dique Cuesta del Viento, en Iglesia.

    Iglesia será sede de una inédita travesía de nado nocturno con luna llena en el Dique Cuesta del Viento

    Por Fabiana Juarez
    Emiten un alerta por viento Zonda para San Juan.

    Luego del viento Zonda, ¿continúan las ráfagas este viernes en San Juan?

    Por Redacción Diario de Cuyo
    emprezar 2026: mineria, labor en equipo y transformacion empresarial, los ejes de un encuentro que busca ir mas alla

    Emprezar 2026: minería, labor en equipo y transformación empresarial, los ejes de un encuentro que busca ir más allá

    Por Celeste Roco Navea