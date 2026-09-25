Sarmiento construye las dos primeras canchas profesionales de bochas y con piso sintético

El departamento Sarmiento se prepara para dar un salto histórico en la infraestructura deportiva local. En las instalaciones del Polideportivo Municipal de Media Agua, avanza a paso firme la construcción de las dos primera canchas de bochas reglamentarias y de piso sintético de la comuna, marcando un hito para la disciplina a nivel provincial y regional.
El objetivo central de esta iniciativa impulsada por el municipio de Sarmiento es generar un espacio de vanguardia adaptado para el entrenamiento, la recreación y el desarrollo competitivo de atletas locales y provinciales.
Detalles técnicos y características de la obra en Sarmiento
El proyecto aprovecha y transforma un antiguo espacio del Polideportivo Municipal de Media Agua: el ex tinglado donde se construyen las nuevas canchan fue completamente cerrado, acondicionado y equipado con infraestructura de primer nivel.
- Dimensiones reglamentarias: cada una de las dos canchas cuenta con una extensión de 24 metros de largo por 4 metros de ancho, cumpliendo estrictamente con las normativas nacionales e internacionales del deporte.
- Proceso de elaboración del piso sintético: a diferencia de las canchas tradicionales de tierra o arena, que suelen generar polvo, suciedad e irregularidades al arrojar la bocha, el moderno suelo sintético requiere un meticuloso trabajo por capas: aplicación de una base de asfalto oxidado; c olocación de una segunda capa de asfalto combinado con mezcla plástica. Sellado hermético mediante una masilla sintética especial aplicada a altas temperaturas. Trabajo final de pulido y pintado superficial, logrando una superficie óptima, homogénea y lisa.
Infraestructura complementaria e intervención integral
Iniciada en mayo, la obra técnica contempla mejoras integrales en toda la estructura del predio:
- Estructura y albañilería: trabajos pesados de hormigonado, cerramiento perimetral completo del tinglado y labores complejas de metalúrgica.
- Instalaciones y aberturas: colocación de nuevas ventanas, portones corredizos, carpintería técnica en cabeceras y laterales, junto con sistemas adaptados de ventilación interna.
- Iluminación: instalación eléctrica renovada con luminarias LED de alta potencia en sectores interiores y exteriores, garantizando visibilidad óptima para las prácticas nocturnas.
Actualmente, los trabajos se encuentran en su etapa final, ultimando detalles estéticos y de puesta a punto.
Inauguración de lujo: Campeonato Argentino de Bochas
La presentación oficial de este nuevo complejo deportivo coincidirá con la realización del Campeonato Argentino de Bochas, a disputarse entre el 09, 10 y 11 de octubre de 2026.
Este prestigioso certamen nacional tendrá como escenario principal al departamento de Sarmiento (con sede en Media Agua) y contará con subsedes repartidas en distintos puntos estratégicos de San Juan, como Capital, Pocito, Caucete y Angaco.
Con esta gran obra, Sarmiento no sólo jerarquiza el deporte adaptado a las exigencias modernas, sino que se posiciona como una plaza clave para albergar eventos de nivel nacional e integrar a toda la comunidad.