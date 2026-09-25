Sarmiento construye las dos primeras canchas profesionales de bochas y con piso sintético

El departamento Sarmiento se prepara para dar un salto histórico en la infraestructura deportiva loca l. En las instalaciones del Polideportivo Municipal de Media Agua, avanza a paso firme la construcción de las dos primera canchas de bochas reglamentarias y de piso sintético de la comuna, marcando un hito para la disciplina a nivel provincial y regional.

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El objetivo central de esta iniciativa impulsada por el municipio de Sarmiento es generar un espacio de vanguardia adaptado para el entrenamiento, la recreación y el desarrollo competitivo de atletas locales y provinciales.

El proyecto aprovecha y transforma un antiguo espacio del Polideportivo Municipal de Media Agua: el ex tinglado donde se construyen las nuevas canchan fue completamente cerrado, acondicionado y equipado con infraestructura de primer nivel.

Iniciada en mayo, la obra técnica contempla mejoras integrales en toda la estructura del predio:

Actualmente, los trabajos se encuentran en su etapa final , ultimando detalles estéticos y de puesta a punto.

Inauguración de lujo: Campeonato Argentino de Bochas

La presentación oficial de este nuevo complejo deportivo coincidirá con la realización del Campeonato Argentino de Bochas, a disputarse entre el 09, 10 y 11 de octubre de 2026.

Este prestigioso certamen nacional tendrá como escenario principal al departamento de Sarmiento (con sede en Media Agua) y contará con subsedes repartidas en distintos puntos estratégicos de San Juan, como Capital, Pocito, Caucete y Angaco.

Con esta gran obra, Sarmiento no sólo jerarquiza el deporte adaptado a las exigencias modernas, sino que se posiciona como una plaza clave para albergar eventos de nivel nacional e integrar a toda la comunidad.