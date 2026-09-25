    • 25 de septiembre de 2026 - 10:15

    Sarmiento construye las dos primeras canchas profesionales de bochas y con piso sintético

    El municipio de Sarmiento organizó un Campeonato Argentino de Bochas para inaugurar las innovadoras canchas.

    Sarmiento avanza con la construcción de las dos primeras canchas de bochas con piso sintético.

    Sarmiento avanza con la construcción de las dos primeras canchas de bochas con piso sintético.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El departamento Sarmiento se prepara para dar un salto histórico en la infraestructura deportiva local. En las instalaciones del Polideportivo Municipal de Media Agua, avanza a paso firme la construcción de las dos primera canchas de bochas reglamentarias y de piso sintético de la comuna, marcando un hito para la disciplina a nivel provincial y regional.

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    El objetivo central de esta iniciativa impulsada por el municipio de Sarmiento es generar un espacio de vanguardia adaptado para el entrenamiento, la recreación y el desarrollo competitivo de atletas locales y provinciales.

    Detalles técnicos y características de la obra en Sarmiento

    El proyecto aprovecha y transforma un antiguo espacio del Polideportivo Municipal de Media Agua: el ex tinglado donde se construyen las nuevas canchan fue completamente cerrado, acondicionado y equipado con infraestructura de primer nivel.

    • Dimensiones reglamentarias: cada una de las dos canchas cuenta con una extensión de 24 metros de largo por 4 metros de ancho, cumpliendo estrictamente con las normativas nacionales e internacionales del deporte.
    • Proceso de elaboración del piso sintético: a diferencia de las canchas tradicionales de tierra o arena, que suelen generar polvo, suciedad e irregularidades al arrojar la bocha, el moderno suelo sintético requiere un meticuloso trabajo por capas: aplicación de una base de asfalto oxidado; c olocación de una segunda capa de asfalto combinado con mezcla plástica. Sellado hermético mediante una masilla sintética especial aplicada a altas temperaturas. Trabajo final de pulido y pintado superficial, logrando una superficie óptima, homogénea y lisa.

    Infraestructura complementaria e intervención integral

    Iniciada en mayo, la obra técnica contempla mejoras integrales en toda la estructura del predio:

    • Estructura y albañilería: trabajos pesados de hormigonado, cerramiento perimetral completo del tinglado y labores complejas de metalúrgica.
    • Instalaciones y aberturas: colocación de nuevas ventanas, portones corredizos, carpintería técnica en cabeceras y laterales, junto con sistemas adaptados de ventilación interna.
    • Iluminación: instalación eléctrica renovada con luminarias LED de alta potencia en sectores interiores y exteriores, garantizando visibilidad óptima para las prácticas nocturnas.

    Actualmente, los trabajos se encuentran en su etapa final, ultimando detalles estéticos y de puesta a punto.

    Inauguración de lujo: Campeonato Argentino de Bochas

    La presentación oficial de este nuevo complejo deportivo coincidirá con la realización del Campeonato Argentino de Bochas, a disputarse entre el 09, 10 y 11 de octubre de 2026.

    Este prestigioso certamen nacional tendrá como escenario principal al departamento de Sarmiento (con sede en Media Agua) y contará con subsedes repartidas en distintos puntos estratégicos de San Juan, como Capital, Pocito, Caucete y Angaco.

    Con esta gran obra, Sarmiento no sólo jerarquiza el deporte adaptado a las exigencias modernas, sino que se posiciona como una plaza clave para albergar eventos de nivel nacional e integrar a toda la comunidad.

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