Iglesia será sede de una inédita travesía de nado nocturno con luna llena en el Dique Cuesta del Viento

El próximo sábado 26 de septiembre a las 20,30 , el emblemático Dique Cuesta del Viento , ubicado en la localidad de Rodeo, departamento Iglesia, se transformará en el escenario de una experiencia deportiva y turística sin precedentes: el Nado con Luna Llena .

Iglesia recibirá la primavera con un gran picnic show que combina talento, música y conciencia ambiental

Esta iniciativa reunirá a deportistas de aguas abiertas que asumirán el fascinante desafío de sumergirse en las aguas del embalse bajo el resplandor de la noche imponente que caracteriza al norte sanjuanino.

La travesía nocturna está orientada a nadadores participantes preparados para afrontar el reto. La partida se realizará desde la Rampa Náutica Municipal , un punto clave para las actividades acuáticas del departamento.

Con el fin de garantizar el bienestar de todos los atletas, la organización ha dispuesto un operativo integral de seguimiento que incluirá:

Aunque el nado dentro del dique estará reservado exclusivamente para los deportistas inscriptos, el evento está pensado para involucrar a toda la comunidad y a los visitantes.

Se invita al público en general, turistas y vecinos a acercarse a las costas del lago para:

Disfrutar del espectáculo visual único de la luna llena reflejada en el espejo de agua con el cordón cordillerano de fondo.

Alentar y recibir a los atletas que eligen el departamento de Iglesia como destino para grandes hitos deportivos.

Vivir una jornada diferente en contacto directo con la naturaleza y la gastronomía local.

El evento cuenta con el respaldo del municipio de Iglesia, desde donde se impulsa el desarrollo constante de disciplinas emergentes y alternativas para la puesta en valor de los recursos naturales de la zona.

Promover este tipo de encuentros no sólo fortalece la agenda deportiva regional, sino que diversifica la oferta turística de Rodeo e Iglesia, posicionando al Dique Cuesta del Viento más allá de sus tradicionales e internacionales disciplinas como el windsurf y el kitesurf.