Emprezar 2026: minería, labor en equipo y transformación empresarial, los ejes de un encuentro que busca ir más allá

Emprezar 2026 se prepara para una edición renovada, con una propuesta que busca ir más allá de las tradicionales charlas empresariales y convertirse en un punto de encuentro entre industria, innovación, liderazgo y nuevas oportunidades. El evento organizado por la Unión Industrial de San Juan tendrá lugar el próximo 30 de septiembre, bajo el lema “Hacer. Transformar. Liderar”, y reunirá a empresarios, industriales, emprendedores, profesionales, instituciones y universidades.

La nueva edición estará atravesada por tres grandes ejes: la minería y su cadena de valor, el liderazgo y la construcción de equipos, y la transformación de las empresas sin perder su identidad. Para abordarlos, referentes vinculados al sector productivo, empresarial, deportivo y gastronómico compartirán sus experiencias.

Lourdes Allis, presidenta de Unión Industrial San Juan Joven, explicó que el objetivo fue pensar un Emprezar diferente a sus anteriores ediciones. “Queremos que sea mucho más que una jornada de charlas empresariales” , señaló en un diálogo previo con DIARIO DE CUYO. La intención es generar un encuentro con mayor alcance social y cultural, capaz de convocar no sólo a quienes ya están vinculados con la industria, sino también a jóvenes, estudiantes, profesionales y emprendedores.

“Queremos hablar de liderazgo, de cómo se construyen equipos, de innovación, de ejecución y de esas decisiones que muchas veces nadie cuenta cuando habla de emprender o dirigir una empresa” , explicó Allis.

“La industria que se viene” será uno de los paneles que tendrá una mirada puesta en la minería y en las oportunidades que puede generar su desarrollo para el entramado productivo. Allí participarán Matías Baglietto, fundador de MINETECH y PIRCA Safety y vicepresidente de CAPMIN; Rodolfo Ovalles, gerente de Legales y Asuntos Institucionales del Proyecto Los Azules; e Iván Grgic, gerente de Asuntos Públicos y líder de Staff de Glencore Pachón.

La minería ocupará así uno de los principales espacios de debate de una jornada que busca vincular las transformaciones que atraviesa San Juan con las capacidades que deberán desarrollar las empresas para responder a las nuevas demandas.

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El segundo panel, denominado “No se llega solo: liderazgo, equipo y resiliencia”, tendrá entre sus protagonistas a Tobías Martínez, automovilista profesional, y Mauricio Teresko, chef y empresario gastronómico. La elección de perfiles provenientes de ámbitos diferentes apunta a abordar cuestiones que exceden específicamente al mundo empresarial: liderazgo, construcción de equipos, capacidad de adaptación y las decisiones necesarias para sostener un proyecto.

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El tercer panel será “Cambiar sin perder el ADN: transformación e industria”, con la participación de Marysol Rodríguez, gerente de Relaciones Institucionales y Gobierno de Grupo Sinteplast, y Laura Passerini, directora financiera de Molino Passerini. La discusión estará vinculada con uno de los desafíos que atraviesan muchas empresas, especialmente aquellas con trayectoria y estructuras consolidadas: cómo incorporar cambios y nuevas herramientas sin perder los rasgos que forman parte de su identidad.

Un evento con más de un escenario para abordar

La propuesta de Emprezar 2026 no estará concentrada únicamente en el escenario principal, sino también en un recorrido dividido en tres fases: conexión, inspiración y acción.

Durante la primera etapa, entre las 17 y las 19 horas, el Centro Cultural Conte-Grand será escenario de micromentorías, rondas de vinculación entre industria e investigadores, pitcheos de proyectos y cápsulas de consultoría express sobre áreas como tecnología, finanzas, recursos humanos, logística, marketing y comunicación. También habrá una muestra de arte industrial y una dinámica interactiva inspirada en “Los 8 Escalones”.

Luego, entre las 19.30 y las 21.30 horas será el turno del Foro Emprezar en el Centro de Convenciones, con los paneles a cargo de distintos profesionales.

El cierre contará con un After Event de Networking Estratégico, pensado como un espacio más distendido para continuar las conversaciones, generar contactos y avanzar en posibles acuerdos o proyectos.

De escuchar experiencias a generar oportunidades

La apuesta de la Unión Industrial de San Juan es que Emprezar funcione como un puente entre las ideas y la acción concreta. El formato combinará historias de referentes con herramientas aplicables y espacios destinados a que los participantes puedan intercambiar experiencias.

La organización lo plantea como un ecosistema en el que conviven paneles, mentorías, networking, innovación y arte industrial, con el objetivo de conectar el presente de la industria con el futuro productivo. En ese sentido, la edición 2026 buscará reunir en un mismo espacio a quienes ya forman parte del entramado productivo y a quienes están pensando en incorporarse, desarrollar un proyecto o ampliar sus vínculos.

El dato para participar de Emprezar 2026

El evento se realizará el 30 de septiembre desde las 17 horas en el Centro Cultural Conte Grand y el Centro de Convenciones. La entrada se puede conseguir por funticket.ar a $25.000. El pase incluye merch oficial, networking de alto nivel, paneles temáticos, cápsulas de mentoría, experiencias interactivas, Los 8 Eslabones y After Event.