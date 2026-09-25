Rivadavia en acción: un circuito deportivo para celebrar a la personas mayores en el Día del Jubilado

El municipio de Rivadavia organizó un encuentro de tejo y un torneo de newcom para personas mayores.

En el marco de los festejos por el Día del Jubilado, el municipio de Rivadavia impulsa la iniciativa “Rivadavia en Acción”. Se trata de un circuito pensado especialmente para promover la actividad física, la integración comunitaria y el disfrute al aire libre de las personas mayores del departamento.

La propuesta busca generar un espacio de reencuentro, compañerismo y saludable recreación mediante la realización de dos eventos deportivos inclusivos que prometen convocar a una gran cantidad de vecinos.

Encuentro Municipal de Tejo “Rosalía Bueno” La primera cita deportiva tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en las instalaciones de la Plaza Villa Seminario. Este tradicional torneo de tejo rendirá homenaje a Rosalía Bueno y reunirá a apasionados de esta disciplina tradicional.

Lugar: Plaza Villa Seminario.

Plaza Villa Seminario. Fecha y hora: sábado 26 de septiembre, desde las 15.

sábado 26 de septiembre, desde las 15. Inscripciones y contacto: Rosita Cardozo, al teléfono 264 498-3551. 1º Torneo Amistoso de Newcom en Rivadavia Las actividades continuarán el lunes 28 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en el Polideportivo del Parque de Rivadavia. En esta oportunidad, las personas mayores se sumarán a la cancha para disputar el 1.º Torneo Amistoso de Newcom, una disciplina adaptada del vóleibol que viene sumando cada vez más adeptos en la región por su dinámica inclusiva y participativa.