    • 25 de septiembre de 2026 - 16:03

    Rivadavia en acción: un circuito deportivo para celebrar a la personas mayores en el Día del Jubilado

    El municipio de Rivadavia organizó un encuentro de tejo y un torneo de newcom para personas mayores.

    Rivadavia organizó competencias de tejo y newcom para personas mayores.

    Rivadavia organizó competencias de tejo y newcom para personas mayores.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En el marco de los festejos por el Día del Jubilado, el municipio de Rivadavia impulsa la iniciativa “Rivadavia en Acción”. Se trata de un circuito pensado especialmente para promover la actividad física, la integración comunitaria y el disfrute al aire libre de las personas mayores del departamento.

    Leé además

    Patrullero.

    Policías de Rivadavia lograron salvar a un nene de 3 años que se ahogó mientras cenaba
    Comenzaron las obras de mejoras en el Barrio Cooperarq IV, en Rivadavia.

    Rivadavia avanza con su plan de urbanización: el Barrio Cooperaeq IV suma infraestructura

    La propuesta busca generar un espacio de reencuentro, compañerismo y saludable recreación mediante la realización de dos eventos deportivos inclusivos que prometen convocar a una gran cantidad de vecinos.

    Encuentro Municipal de Tejo “Rosalía Bueno”

    La primera cita deportiva tendrá lugar el sábado 26 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en las instalaciones de la Plaza Villa Seminario. Este tradicional torneo de tejo rendirá homenaje a Rosalía Bueno y reunirá a apasionados de esta disciplina tradicional.

    • Lugar: Plaza Villa Seminario.
    • Fecha y hora: sábado 26 de septiembre, desde las 15.
    • Inscripciones y contacto: Rosita Cardozo, al teléfono 264 498-3551.

    1º Torneo Amistoso de Newcom en Rivadavia

    Las actividades continuarán el lunes 28 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en el Polideportivo del Parque de Rivadavia. En esta oportunidad, las personas mayores se sumarán a la cancha para disputar el 1.º Torneo Amistoso de Newcom, una disciplina adaptada del vóleibol que viene sumando cada vez más adeptos en la región por su dinámica inclusiva y participativa.

    • Lugar: Polideportivo del Parque de Rivadavia.
    • Fecha y hora: lunes 28 de septiembre, desde las 20.
    • Inscripciones y contacto: Alberto Tello, al teléfono 264 510-6786.

    Desde el municipio invitan a todas las personas mayores de la comunidad y a sus familias a sumarse a estas jornadas que combinan el deporte, la salud y el entretenimiento. La inscripción está abierta a todos los interesados que deseen pasar un grato momento y celebrar esta fecha tan especial en un entorno amigable e inclusivo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    lanzan operativo de esterilizacion canina y felina sin costo en el departamento rivadavia

    Lanzan operativo de esterilización canina y felina sin costo en el departamento Rivadavia

    san juan cerca llego a 9 de julio con controles de salud, prevencion y tramites para los vecinos

    San Juan Cerca llegó a 9 de Julio con controles de salud, prevención y trámites para los vecinos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    robotica federal: dos delegaciones sanjuaninas van por el titulo nacional y un lugar en el mundial

    Robótica federal: dos delegaciones sanjuaninas van por el título nacional y un lugar en el mundial

    Por Redacción Diario de Cuyo
    dique cuesta del viento: tras una decada sin funcionar, operaron con exito el descargador de fondo

    Dique Cuesta del Viento: tras una década sin funcionar, operaron con éxito el descargador de fondo

    Por Redacción Diario de Cuyo