Robótica federal: dos delegaciones sanjuaninas van por el título nacional y un lugar en el mundial

San Juan dice presente en la final nacional de la Copa Robótica Educabot 2026, que se disputa este 25 y 26 de septiembre en la provincia de Neuquén. Dos delegaciones provinciales se miden frente a pares de todo el país para definir el título nacional y buscar un pasaje a una competencia internacional.

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Ambos conjuntos lograron su boleto a la Patagonia tras superar una exigente fase local en el Polideportivo de la Escuela Normal Sarmiento, donde compitieron contra otros 18 equipos sanjuaninos.

La gran final reúne durante dos jornadas a los mejores exponentes estudiantiles del país. Cada delegación está compuesta por cinco estudiantes de entre 15 y 18 años y un docente mentor.

En esta etapa decisiva, los participantes deben superar desafíos que combinan la robótica, la programación, la estrategia y la colaboración utilizando kits de tecnología idénticos provistos de forma gratuita, donde ponen a prueba prototipos tanto autónomos como radiocontrolados.

La ministra de Educación de la provincia, Silvia Fuentes, destacó el nivel de las delegaciones:

“San Juan tiene estudiantes con mucho talento y esta competencia les permite demostrar todo lo que son capaces de hacer cuando combinan conocimientos, creatividad, tecnología y trabajo en equipo. Para nosotros es importante que puedan vivir esta experiencia y representar a nuestra provincia en una instancia nacional”.

Por su parte, el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas, recordó que el camino comenzó en abril con etapas clasificatorias federales basadas en lógica, inteligencia artificial y programación.

El gran premio: rumbo al Mundial de Robótica

Más allá de la consagración a nivel país, la competencia nacional encierra un premio mayor: el equipo que obtenga el primer puesto accederá de manera directa a representar a la Argentina en el FIRST Global Challenge 2027, el prestigioso mundial de robótica para jóvenes de nivel secundario.

Esta iniciativa forma parte de las políticas educativas orientadas a potenciar las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemática), fomentando el pensamiento crítico y la resolución de problemas en las aulas sanjuaninas.