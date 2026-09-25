Robótica federal: dos delegaciones sanjuaninas van por el título nacional y un lugar en el mundial

San Juan dice presente en la final nacional de la Copa Robótica Educabot 2026, que se disputa este 25 y 26 de septiembre en la provincia de Neuquén. Dos delegaciones provinciales se miden frente a pares de todo el país para definir el título nacional y buscar un pasaje a una competencia internacional.
Los equipos clasificados son:
- HydraForce: perteneciente a la Escuela Técnica Obrero Argentino (ETOA), que se consagró campeón en la instancia semifinal provincial.
- La Cósmica: del Colegio Secundario Antonio de la Torre, que obtuvo el segundo puesto.
Ambos conjuntos lograron su boleto a la Patagonia tras superar una exigente fase local en el Polideportivo de la Escuela Normal Sarmiento, donde compitieron contra otros 18 equipos sanjuaninos.
Cómo es el certamen federal
La gran final reúne durante dos jornadas a los mejores exponentes estudiantiles del país. Cada delegación está compuesta por cinco estudiantes de entre 15 y 18 años y un docente mentor.
En esta etapa decisiva, los participantes deben superar desafíos que combinan la robótica, la programación, la estrategia y la colaboración utilizando kits de tecnología idénticos provistos de forma gratuita, donde ponen a prueba prototipos tanto autónomos como radiocontrolados.
La ministra de Educación de la provincia, Silvia Fuentes, destacó el nivel de las delegaciones:
“San Juan tiene estudiantes con mucho talento y esta competencia les permite demostrar todo lo que son capaces de hacer cuando combinan conocimientos, creatividad, tecnología y trabajo en equipo. Para nosotros es importante que puedan vivir esta experiencia y representar a nuestra provincia en una instancia nacional”.
Por su parte, el director de Educación Técnica y Formación Profesional, Rodolfo Navas, recordó que el camino comenzó en abril con etapas clasificatorias federales basadas en lógica, inteligencia artificial y programación.
El gran premio: rumbo al Mundial de Robótica
Más allá de la consagración a nivel país, la competencia nacional encierra un premio mayor: el equipo que obtenga el primer puesto accederá de manera directa a representar a la Argentina en el FIRST Global Challenge 2027, el prestigioso mundial de robótica para jóvenes de nivel secundario.
Esta iniciativa forma parte de las políticas educativas orientadas a potenciar las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemática), fomentando el pensamiento crítico y la resolución de problemas en las aulas sanjuaninas.