San Juan Cerca llegó a 9 de Julio con controles de salud, prevención y trámites para los vecinos

Cientos de vecinos participaron este jueves de una nueva jornada de San Juan Cerca en 9 de Julio, donde pudieron realizar trámites y acceder a distintos servicios de organismos provinciales sin necesidad de trasladarse fuera del departamento. El operativo tuvo como sede la escuela Granaderos de San Martín, ubicada en la villa cabecera.

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Además de las gestiones habituales, la jornada incluyó dos propuestas vinculadas con la prevención y el cuidado de la salud. Por un lado, los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación desarrollaron una actividad destinada a docentes sobre prevención del suicidio y vínculos saludables en el ámbito escolar. Por otro, el programa ONCO San Juan, junto con el Ministerio de Salud y la Fundación del Sanatorio Argentino, realizó controles preventivos para la detección temprana de enfermedades oncológicas.

Más de 30 docentes de nivel inicial y primario participaron de la actividad coordinada por los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios. El encuentro estuvo orientado a brindar herramientas para reconocer situaciones de complejidad dentro del ámbito educativo y actuar de manera adecuada.

Durante la jornada se trabajó sobre los alcances de la resolución ministerial que establece protocolos de actuación, además de distintas señales o conductas que pueden requerir atención por parte de los adultos responsables.

Los profesionales también remarcaron la importancia de abordar estas situaciones desde la privacidad y la confidencialidad, al tiempo que se brindaron pautas para fortalecer los vínculos saludables dentro del aula.

Otro de los ejes estuvo relacionado con el autocuidado de los docentes, tanto desde el punto de vista físico como emocional. Se trabajó especialmente sobre la gestión de las emociones y el impacto que puede tener la tarea cotidiana frente a un curso.

La actividad estuvo encabezada por la subdirectora Rosa González y contó con la participación de psicopedagogas, una psicóloga, una trabajadora social, una fonoaudióloga y un docente. También algunos padres y miembros de la comunidad educativa se acercaron para realizar consultas.

Controles para la prevención del cáncer

La otra propuesta sanitaria estuvo a cargo de ONCO San Juan, que permitió a vecinos acceder a controles preventivos en el mismo operativo.

En total se realizaron 28 controles ginecológicos y 30 estudios de Papanicolau a mujeres de entre 20 y 65 años. Además, se efectuaron cinco test de HPV y 28 autoexámenes de palpación mamaria.

En el caso de los hombres, 30 vecinos de entre 50 y 55 años se realizaron análisis de sangre para la detección del antígeno prostático.

Desde el programa destacaron que el objetivo de estas acciones no fue solamente facilitar el acceso a los controles, sino también acercar información y herramientas para la prevención y la detección temprana.

DNI, controles médicos y atención para mascotas

Entre los trámites más solicitados durante la jornada estuvo la renovación del DNI. De acuerdo con los registros preliminares, unas 143 personas pudieron completar esa gestión.

El operativo también incluyó servicios para mascotas. Se colocaron 40 pipetas contra pulgas y garrapatas a perros cuyos propietarios se acercaron al lugar y se entregaron otros 60 antiparasitarios destinados a perros y gatos.

Además, se registraron 10 consultas vinculadas con el arbolado urbano.

La Caja Mutual de Seguros de Vida e Invalidez completó 38 formularios y recibió cerca de 20 consultas relacionadas con los requisitos de sus trámites. Por su parte, personal de Rentas respondió alrededor de 45 consultas, muchas de ellas vinculadas con la reimpresión de boletas.

Más trámites y servicios en una misma jornada

Los vecinos también pudieron acceder a controles médicos, atención de Medicina de Familia Pediátrica, controles de signos vitales y vacunación.

Otro de los servicios disponibles estuvo relacionado con la tarjeta SUBE, tanto para su obtención como para consultas sobre los beneficios disponibles según las características de cada usuario.

También hubo asistencia para el desbloqueo de netbooks y consultas relacionadas con becas Progresar y Plan Fines.

En materia de capacitación laboral, más de 50 personas se preinscribieron o solicitaron información sobre los cursos que se dictarán durante octubre en 9 de Julio a través del programa Aprender, Trabajar y Producir. Las propuestas incluirán formación en Barbería y Panadería y Pastelería, además de una capacitación para construir el perfil profesional en LinkedIn y acceder a ofertas laborales.

Defensa al Consumidor, en tanto, registró dos denuncias y más de 20 consultas, mientras que el Instituto Provincial de la Vivienda realizó más de 60 trámites y consultas, entre ellos refinanciaciones de deuda, cancelaciones, inscripciones y modificaciones de datos.

La recorrida de funcionarios

Durante la jornada, el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, recorrió las distintas áreas junto a la titular de la Dirección de Políticas para la Equidad, Nathalia Sánchez, y el diputado departamental Gustavo Núñez.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el objetivo de San Juan Cerca es concentrar en un mismo espacio trámites, gestiones y controles para facilitar el acceso de los vecinos a los servicios estatales.

La jornada en 9 de Julio reunió así atención sanitaria, prevención, trámites, asistencia social, capacitación y servicios para la comunidad, con la intención de acercar distintas dependencias provinciales a los vecinos del departamento.