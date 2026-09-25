Dique Cuesta del Viento: tras una década sin funcionar, operaron con éxito el descargador de fondo

El Departamento de Recursos Energéticos (DRE), en conjunto con EPSE y el Departamento de Hidráulica, llevó adelante este domingo la apertura del descargador de fondo del Dique Cuesta del Viento, en el departamento Iglesia.

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La intervención forma parte de las tareas preventivas de mantenimiento y control del plan de preparación ante la temporada de mayores caudales. Lo destacable del operativo es que esta estructura hidráulica estuvo fuera de servicio durante aproximadamente 10 años debido a problemas en el blindaje de su desembocadura.

Tras un largo proceso técnico, la reparación definitiva concluyó en diciembre de 2025 con el respaldo financiero de un fideicomiso minero.

Esta estructura, ubicada en la parte más baja de la presa, cumple un rol vital en la seguridad y gestión del recurso hídrico:

Emergencias e inspecciones: Permite vaciar o reducir de forma rápida el nivel del embalse.

Control de sedimentos: Expulsa el material acumulado en el fondo que le resta capacidad útil al dique.

Abastecimiento: Garantiza el caudal necesario para riego y consumo humano durante las épocas de estiaje.

Amortiguación de crecientes: Permite liberar volumen de manera anticipada para mitigar el impacto de crecidas importantes.

Cómo se desarrolló el operativo

La compleja maniobra se ejecutó de forma escalonada y contó con dos fases principales:

Pruebas iniciales: Se realizaron ensayos de apertura y cierre parcial de la compuerta de la embocadura para chequear su correcta respuesta, superando sobre la marcha algunos inconvenientes menores.

Erogación controlada: Para evitar que los sedimentos ingresaran a la zona de salida de la turbina, se incorporó caudal mediante el equipo generador de la central. Posteriormente, se efectuaron aperturas parciales programadas (del 20% al 40%) antes de proceder al cierre total de las compuertas.

Como resultado del operativo, la primera masa de agua liberada llegó aguas abajo al Dique Pachimoco cerca de las 18:25.

Trabajo coordinado y próximos pasos

Del operativo participaron equipos técnicos multidisciplinarios:

4 ingenieros de la DRE (civiles, electromecánico y agrimensor).

3 ingenieros electromecánicos de EPSE, junto a personal de operación y mantenimiento.

1 ingeniero civil del Departamento de Hidráulica, junto al personal del Dique Pachimoco.

Previo a la apertura, las autoridades notificaron de manera preventiva a toda la comunidad a través de medios periodísticos y de la Municipalidad de Jáchal.

Desde los organismos provinciales informaron que evalúan repetir la operación en el corto plazo, con la meta de seguir afinando los protocolos técnicos y la respuesta del personal humano ante futuras emergencias.