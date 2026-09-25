La Unión Judicial recorrió el Edificio 9 de Julio para supervisar el avance de las obras

La Unión Judicial de San Juan llevo a cabo una recorrida por el histórico Edificio 9 de Julio con el objetivo central de conocer de cerca las instalaciones y constatar el estado de avance de las obras de refuncionalización que se están ejecutando en el lugar.

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Durante la visita, los integrantes del gremio caminaron por los distintos sectores del inmueble para supervisar los trabajos en marcha, interiorizándose sobre los plazos y la planificación logística prevista para transformar este emblemático espacio en el futuro epicentro de la administración de justicia provincial.

La primera etapa de la refuncionalización del Edificio 9 de Julio abarca de manera integral el subsuelo, la planta baja, el primer y el segundo piso. No obstante, toda la planificación de ingeniería logística se encuentra sujeta a adaptaciones a medida que avance el proceso de obra.

Esto se debe a que la segunda fase que prevé mudar las Salas de la Cámara Civil y Laboral al tercer piso y la Corte de Justicia al cuarto todavía se encuentra pendiente de definición. El objetivo de máxima trazado por las autoridades es consolidar un Polo Judicial donde el tradicional Palacio de Tribunales concentre de forma exclusiva el fuero Penal, mientras que el Edificio 9 de Julio albergue a los juzgados Civiles, Laborales, de Familia y la Justicia de Paz.

Uno de los movimientos más importantes proyectados en este proceso es el traslado definitivo del Anexo Mitre, un inmueble alquilado que actualmente centraliza a seis jueces Laborales, a cuatro jueces de Familia con sus respectivas Oficinas Judiciales y a los gabinetes técnicos.

Al desocupar este edificio con el fin de eliminar altos costos en materia de alquileres y mantenimiento, se activará una cadena de reordenamiento: la Fiscalía Civil y Laboral de primera instancia junto con las cinco Asesorías Oficiales de Menores se trasladarán a un edificio cercano a la zona de la Peatonal.

Un símbolo de la reconstrucción sanjuanina con impronta urbana

El Edificio 9 de Julio está concebido histórica y arquitectónicamente como uno de los grandes símbolos de la reconstrucción de San Juan, tras la devastación y desolación que dejó el trágico terremoto de 1944.

Inaugurado en el año 1957 para albergar a gran parte de la administración pública provincial, el inmueble comparte con el edificio de Tribunales una estricta correspondencia con las prescripciones edilicias y urbanísticas del Código de Edificación de la Provincia de 1949.

Una de las particularidades más destacadas de su infraestructura en planta baja es la recova, un elemento que constituía un requerimiento obligatorio para los edificios públicos levantados en la etapa de reconstrucción, específicamente para las fachadas orientadas al norte del denominado Eje Cívico.