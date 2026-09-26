Prevén una jornada muy primaveral en San Juan, así estará el tiempo este sábado 26 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional estima que la máxima alcanzará los 31°C.

San Juan vivirá un sábado 26 de septiembre típicamente primaveral. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipa un día caluroso en el que la temperatura máxima escalará hasta los 31°C, mientras que la mínima registrada durante las primeras horas se ubicó en los 14°C.

En la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, con una marca térmica de 14°C. Soplará un viento leve del sector Sur a una velocidad constante de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, será el pico de mayor calor en la provincia. El termómetro tocará el techo de los 31°C con un cielo ligeramente nublado. La circulación del viento continuará desde el Sur, dentro del rango de los 13 a 22 km/h, sin presencia de ráfagas.

Finalmente, en la noche el ambiente permanecerá templado con una temperatura cercana a los 25°C y cielo algo nublado. La brisa del Sur mantendrá su intensidad de entre 13 y 22 km/h.