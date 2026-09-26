    • 26 de septiembre de 2026 - 08:45

    YPF aumentó sus combustibles: así quedaron los precios en San Juan

    La petrolera aplicó desde este sábado una suba promedio del 1% en todo el país. Mirá cómo quedaron las tarifas en San Juan.

    Combustibles YPF.

    Combustibles YPF.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    YPF concretó un nuevo aumento en el precio de sus combustibles, que comenzó a regir desde las 0 de este sábado en sus estaciones de servicio de todo el país. La petrolera informó que el ajuste es de alrededor del 1% en promedio y alcanza tanto a las naftas como al gasoil.

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    En San Juan, los nuevos valores en los surtidores de YPF quedaron establecidos de la siguiente manera:

    • Nafta Súper: $2.169 por litro.
    • Infinia Nafta: $2.365 por litro.
    • Diesel: $2.319 por litro.
    • Infinia Diesel: $2.469 por litro.

    La compañía explicó que la actualización forma parte del denominado “buffer de precios”, un esquema que implementa desde abril para amortiguar el impacto de las variaciones del mercado internacional del petróleo y evitar trasladar de manera inmediata toda la volatilidad a los consumidores.

    Según YPF, la herramienta continúa vigente debido a la extensión del conflicto en Medio Oriente, que mantiene bajo presión al precio internacional del crudo.

    El incremento de YPF llegó después de que Shell, Axion y Puma comunicaran durante la semana aumentos de entre el 2% y el 5%. La petrolera estatal había demorado su actualización, aunque finalmente confirmó una suba de menor magnitud.

    Además, YPF señaló que continuará aplicando su sistema de micropricing, mediante el cual puede modificar los valores según variables como la oferta y la demanda, la competencia, las franjas horarias, los corredores y las distintas zonas geográficas.

    De esta manera, los automovilistas sanjuaninos ya encuentran nuevos precios en los surtidores de YPF, en un contexto de actualización de los combustibles a nivel nacional.

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