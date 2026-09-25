Los argentinos compraron más de 2.800 millones de dólares en agosto, el segundo monto más alto de 2026

La demanda de dólares por parte de los argentinos volvió a ubicarse en niveles elevados durante agosto. Según el último informe del Banco Central (BCRA) , 1,7 millones de personas compraron billetes por US$2.853 millones , mientras que unas 734.000 vendieron por US$390 millones. En términos netos, las compras alcanzaron los US$2.463 millones .

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El informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario también registró que las personas humanas tuvieron egresos netos por US$469 millones correspondientes a transferencias de divisas sin fines específicos. De esta manera, el movimiento total de billetes y divisas sin destino declarado rondó los US$2.600 millones durante el octavo mes del año.

Del total, aproximadamente US$1.100 millones quedaron depositados en bancos argentinos , mientras que unos US$700 millones incrementaron las tenencias de activos en el exterior . Los US$900 millones restantes fueron utilizados para afrontar consumos con tarjetas y débitos vinculados a servicios, turismo y otros gastos corrientes.

El comportamiento de agosto se produjo luego de que julio marcara el mayor volumen de compras brutas de dólares de 2026 , con US$3.319 millones, de acuerdo con los datos difundidos en el informe cambiario. El BCRA había informado para ese mes compras netas de moneda extranjera de las personas humanas por US$4.124 millones, explicadas principalmente por billetes y otros conceptos.

Cómo evolucionó la compra de dólares desde 2025

La demanda de divisas mostró fuertes oscilaciones desde la flexibilización de las restricciones cambiarias en abril de 2025. En ese primer mes, las compras alcanzaron los US$2.077 millones y superaron el millón de compradores.

Durante los meses siguientes, el volumen fue en aumento: US$2.283 millones en mayo, US$2.468 millones en junio y US$3.473 millones en julio de 2025. La demanda alcanzó luego su máximo de US$5.130 millones en septiembre, en un contexto de mayor presión sobre el mercado cambiario.

En octubre de 2025, las compras se mantuvieron elevadas, con US$4.731 millones, pero en noviembre descendieron hasta los US$1.597 millones. En diciembre volvieron a crecer, con US$2.186 millones.

La recuperación continuó durante 2026. En enero se compraron US$2.613 millones, en febrero US$2.368 millones y en marzo US$2.363 millones. Abril marcó entonces un nuevo máximo anual, con US$2.727 millones, seguido por US$2.212 millones en mayo y US$2.443 millones en junio.

Con el salto registrado en julio y las compras de agosto, las adquisiciones brutas de dólares acumularon US$20.898 millones en lo que va de 2026.

Cuántos dólares compraron los argentinos desde el fin del cepo

Desde la eliminación de las restricciones cambiarias, las personas adquirieron US$47.290 millones en términos brutos. Si se incorporan las transferencias de moneda extranjera sin finalidad declarada realizadas por el sector privado no financiero, el monto acumulado asciende a US$51.644 millones.

En el mismo período, las personas vendieron US$6.947 millones, por lo que la demanda neta de divisas alcanzó los US$40.343 millones.

El BCRA publica mensualmente el informe que reúne la evolución de las operaciones de compra y venta de moneda extranjera realizadas por entidades con sus clientes y permite seguir el comportamiento del mercado cambiario.