Trámites más cerca: el RUPVAA llega al Aeroclub de Jáchal con una jornada especial de verificación y grabado

Los propietarios de vehículos en el departamento Jáchal y zonas aledañas tendrán la oportunidad de poner al día la documentación obligatoria sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la provincia. El Registro Único Provincial de Verificación de Automotor y Autopartes (RUPVAA) anunció la realización de un operativo especial de verificación policial y grabado de autopartes.

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La cita tendrá lugar el próximo sábado 3 de octubre, en el horario de 8:00 a 13:00, en las instalaciones del Aeroclub de Jáchal. Para concretar la atención, el organismo trasladará hacia el departamento todo el equipamiento técnico necesario y al personal especializado.

Desde el organismo informaron que los interesados en realizar los trámites deberán inscribirse de manera anticipada a través de la página web oficial, ingresando al portal de Verificación San Juan. A través de este canal digital se gestionarán los turnos para ordenar el flujo de conductores durante la única jornada prevista.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, la verificación policial es obligatoria para:

Automóviles: Modelos inscriptos desde el 1 de enero de 2001 en adelante.

Motos nacionales: Unidades inscriptas desde el 1 de enero de 2004.

Motos importadas: Abastece a todos los casos, sin importar su año de fabricación o inscripción.

Maquinaria: El procedimiento también alcanza a máquinas industriales, vehículos agrícolas y grúas de gran porte.

Quiénes deben realizar la verificación

Desde la organización informaron que la verificación policial alcanza a:

Automóviles inscriptos desde el 1 de enero de 2001.

Motocicletas nacionales inscriptas desde el 1 de enero de 2004.

Motos importadas, sin importar el año de inscripción, ya que todas deben cumplir con este requisito.

Además, el operativo también incluye la atención de maquinaria industrial, agrícola y grúas de gran porte, ampliando el alcance del servicio más allá de autos y motos.

Seguridad y marco normativo

Además de la verificación física y documental, el operativo incluirá la ejecución del grabado de autopartes, una medida de seguridad preventiva implementada para desalentar el robo de rodados y dificultar la comercialización ilegal de piezas y repuestos en el mercado negro.

Esta exigencia responde al cumplimiento de la Ley Provincial N.º 1,707-C, que establece la obligatoriedad del grabado indeleble del número de dominio en distintas partes del vehículo. Con este despliegue territorial, el RUPVAA busca acercar los servicios esenciales a los departamentos alejados, agilizando los trámites registrales para los conductores sanjuaninos.