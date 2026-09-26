Claribel Medina: "Hablar sobre el perdón quizás era un mensaje que nos tenía que atravesar a nosotros"

Tras compartir una historia de amor real, y después de largos años de no trabajar juntos, Claribel Medina y Pablo Alarcón volvieron a reunirse en las tablas con "Es complicado" , una multipremiada obra teatral que los primeros días de octubre llegará a San Juan, para presentarse Albardón, Rawson y Jáchal.

Dirigida por Ernesto Medela y producida por Damián Sequeira, esta comedia romántica explora el amor en la adultez, las segundas oportunidades y los desencuentros cotidianos. La trama transcurre durante un intenso día y noche en una casa de fin de semana, donde una ex pareja, divorciada, enfrenta cara a cara sus recuerdos, celos y cuentas pendientes .

Con una química intacta y un enorme oficio teatral, Medina y Alarcón construyen un relato íntimo y desopilante que interpela a distintas generaciones. De cómo surgió y de lo que significa también para ellos, habló Claribel con DIARIO DE CUYO.

- Es una obra que transita todas las emociones de la relación humana, a través de una comedia irónica que habla de una expareja que se queda encerrada en su casa de descanso atravesando el divorcio después de muchos años de casados, con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucho enojo. Cuando se encuentran ahí, que hace mucho tiempo que no se ven y coinciden sin saber que el otro iba a estar, arde todo…

- ¿Cómo llegan ustedes allí? ¿Una casual causalidad?

- Sí, una casual causalidad. El año pasado, cuando me fui a hacer temporada a Mar del Plata, hablamos por teléfono con Pablo y dijimos ¿Por qué no hacemos algo juntos? Bueno, empecemos a buscar algo, dijo Pablo. Justo Sequeira me llama para hacer un trabajo, le conté que con Pablo teníamos ganas de trabajar juntos después de tantos años y me dijo “Bueno, yo los produzco”. Nos pusimos en campaña de encontrar una obra y apareció Ernesto Medela con esta obra, una historia que no fue escrita para nosotros, pero que tenía muchas similitudes con nuestra vida, y en general con las de todas las parejas; y dijimos, vamos a tomarla y vamos a ahondar en ella.

Una historia que no fue escrita para nosotros, pero que tenía muchas similitudes con nuestra vida, y en general con las de todas las parejas Una historia que no fue escrita para nosotros, pero que tenía muchas similitudes con nuestra vida, y en general con las de todas las parejas

- ¿Ahondar, hasta qué punto?

- Pensamos que, si íbamos a hacer una obra de pareja, las parejas o ex parejas que nos vieran tenían que transitar eso con nosotros, la verdad. No queríamos que tuviese sólo una mirada superficial, porque cuando se rompe el amor, y más cuando hay hijos, duele, se hace pedazos. Y para unir esos pedazos tenés que transitar el dolor, el enojo, y tenés que transitar un lugar que tiene que ver con las preguntas ¿voy a seguir así? ¿voy a que la vida se me vaya enojado o enojada, odiando? ¿o tengo que soltar? Y ahí yo dije, sí, hablemos de eso. Y ahí apareció el perdón, también. Y apareció esta obra que cuenta la verdad, que cuenta amor, el desamor, el odio, el rencor y también el perdón.

- ¿La pasaron por su propio tamiz?

- El actor tiene la obligación de poner su corazón en cada cosa y de darle verdad a lo que hace, para eso somos actores, esa es nuestra misión. A veces se logra mejor, a veces se logra menos, pero el actor y la actriz tienen que ser atravesados por la historia que sea que están contando; si no la viviste, la tenés que ir a buscar, tenés que encontrar algo que se parezca, y buscar la forma de hacerlo tuyo...

- Ustedes no tuvieron que buscar muy lejos ¿Sentían que esta historia, y con ustedes, iba a funcionar?

- Eso nunca lo sabes, uno lo desea, que es diferente, pero tienen que darse muchas cosas. Y es el público el que va a elegir al final si va o no va.

- Pero que estén los dos juntos, con una historia así luego de lo que trascendió de su propia historia como ex, suma desde el vamos…

- Bueno, eso es lo que dice el público, pero no nació así, nació del deseo de él y mío, desde otro lugar, un lugar más profundo. No nace desde la expectativa del que dirán…

- Desde la especulación…

- Exacto, no nace desde la especulación. No pensamos que para el público iba a ser interesante vernos juntos, no, para nosotros fue una conversación telefónica, un día que yo estaba en Mar del Plata y él estaba en su casa y estábamos hablando de las chicas, de la vida, del trabajo y los dos a la vez dijimos “¿qué vas a hacer? No sé… ¿Y si hacemos algo juntos? Ah, estaría bueno”. Y nos pusimos a buscar. Nació desde un lugar de cariño, de ganas de trabajar juntos y eso lo trajo a luz.

(La obra ) no nace desde la especulación. No pensamos que para el público iba a ser interesante vernos juntos (La obra ) no nace desde la especulación. No pensamos que para el público iba a ser interesante vernos juntos

- ¿Hace cuánto no trabajaban juntos?

- Ufff, nosotros hicimos una obra en Carlos Paz que se llamaba Los Corruptelli, que iba por la ironía política, que quedó ahí, hace como 20 años …

- Muchísimo…

- Muchísimo. Imagínate que nuestras chicas no nos vieron nunca trabajar juntos, hasta ahora. Es muy hermoso y fue muy fuerte para ellas. - Tampoco se hizo pensando en nuestras hijas, pero el día que estrenamos, me acuerdo que estaban en la platea y nos estaban aplaudiendo y le dije a Pablo “¿Te diste cuenta que Antonella y Agostina nos están viendo trabajar juntos por primera vez?” Y eso fue mágico para los dos. Lloramos, nos abrazamos, después fuimos a comer y fue como una fiesta. Y pensamos “pase lo que pase con esta obra, ya cumplió su misión”.

- ¿Pensás que era algo pendiente, algo que tenía que pasar?

- Eso se lo dejo al destino, se lo dejo a Dios, no lo sé. Sí siento que es muy bello lo que hemos logrado como familia y que hablar sobre el perdón quizás era un mensaje que nos tenía que atravesar a nosotros para poder contarlo y eso es lo importante, a mí me pasa eso. Lo importante, para mí, es eso, que la obra encontró una manera de hablar del amor y del desamor, del dolor, de la vida y encontró una forma de hablar del perdón, pero que no fue especulada, salió, salió del deseo.

- Ustedes, de alguna manera, serían el ejemplo del mensaje de la obra…

- No me gusta vivir la vida como que soy un ejemplo de nada, porque cada persona tiene su tránsito personal, pero sí creo que la obra es sanadora, que deja preguntas y la gente se dará su respuesta, si tiene ganas…

Creo que la obra es sanadora, que deja preguntas y la gente se dará su respuesta, si tiene ganas... Creo que la obra es sanadora, que deja preguntas y la gente se dará su respuesta, si tiene ganas...

- Muchos se sentirán identificados, en algún punto al menos…

- Sin dudas. Y es fantástico cuando ves que la obra tiene la verdad que nosotros pretendíamos que tuviera para que llegara al corazón de la gente; pero tiene que llegar por esto que estás diciendo, porque las emociones del amor las conocemos todos, es el tema universal. Y porque, además, tiene mucha alegría, porque, así como tiene momentos de mucha emoción y profundidad, por momentos también está reloca y es desopilante... sí, como la vida. De verdad chicos, hay que verla.

Tres días de teatro

Albardón

Día: jueves 1 de octubre

Hora: 21:30 h

Lugar: Teatro de Albardón

Entradas: $40.000, en boletería del Teatro (de 9 a 13)

Rawson

Día: viernes 2 de octubre

Hora: 21:00 h

Lugar: Teatro Kümmel

Entradas: al +54 9 264 673-5884

Jáchal