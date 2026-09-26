Claribel Medina: "Hablar sobre el perdón quizás era un mensaje que nos tenía que atravesar a nosotros"

- ¿Cómo llegan ustedes allí? ¿Una casual causalidad?
- Sí, una casual causalidad. El año pasado, cuando me fui a hacer temporada a Mar del Plata, hablamos por teléfono con Pablo y dijimos ¿Por qué no hacemos algo juntos? Bueno, empecemos a buscar algo, dijo Pablo. Justo Sequeira me llama para hacer un trabajo, le conté que con Pablo teníamos ganas de trabajar juntos después de tantos años y me dijo “Bueno, yo los produzco”. Nos pusimos en campaña de encontrar una obra y apareció Ernesto Medela con esta obra, una historia que no fue escrita para nosotros, pero que tenía muchas similitudes con nuestra vida, y en general con las de todas las parejas; y dijimos, vamos a tomarla y vamos a ahondar en ella.
Una historia que no fue escrita para nosotros, pero que tenía muchas similitudes con nuestra vida, y en general con las de todas las parejas Una historia que no fue escrita para nosotros, pero que tenía muchas similitudes con nuestra vida, y en general con las de todas las parejas
- ¿Ahondar, hasta qué punto?
- Pensamos que, si íbamos a hacer una obra de pareja, las parejas o ex parejas que nos vieran tenían que transitar eso con nosotros, la verdad. No queríamos que tuviese sólo una mirada superficial, porque cuando se rompe el amor, y más cuando hay hijos, duele, se hace pedazos. Y para unir esos pedazos tenés que transitar el dolor, el enojo, y tenés que transitar un lugar que tiene que ver con las preguntas ¿voy a seguir así? ¿voy a que la vida se me vaya enojado o enojada, odiando? ¿o tengo que soltar? Y ahí yo dije, sí, hablemos de eso. Y ahí apareció el perdón, también. Y apareció esta obra que cuenta la verdad, que cuenta amor, el desamor, el odio, el rencor y también el perdón.
- ¿La pasaron por su propio tamiz?
- El actor tiene la obligación de poner su corazón en cada cosa y de darle verdad a lo que hace, para eso somos actores, esa es nuestra misión. A veces se logra mejor, a veces se logra menos, pero el actor y la actriz tienen que ser atravesados por la historia que sea que están contando; si no la viviste, la tenés que ir a buscar, tenés que encontrar algo que se parezca, y buscar la forma de hacerlo tuyo...
- Ustedes no tuvieron que buscar muy lejos ¿Sentían que esta historia, y con ustedes, iba a funcionar?
- Eso nunca lo sabes, uno lo desea, que es diferente, pero tienen que darse muchas cosas. Y es el público el que va a elegir al final si va o no va.
- Pero que estén los dos juntos, con una historia así luego de lo que trascendió de su propia historia como ex, suma desde el vamos…
- Bueno, eso es lo que dice el público, pero no nació así, nació del deseo de él y mío, desde otro lugar, un lugar más profundo. No nace desde la expectativa del que dirán…
- Desde la especulación…
- Exacto, no nace desde la especulación. No pensamos que para el público iba a ser interesante vernos juntos, no, para nosotros fue una conversación telefónica, un día que yo estaba en Mar del Plata y él estaba en su casa y estábamos hablando de las chicas, de la vida, del trabajo y los dos a la vez dijimos “¿qué vas a hacer? No sé… ¿Y si hacemos algo juntos? Ah, estaría bueno”. Y nos pusimos a buscar. Nació desde un lugar de cariño, de ganas de trabajar juntos y eso lo trajo a luz.
(La obra ) no nace desde la especulación. No pensamos que para el público iba a ser interesante vernos juntos (La obra ) no nace desde la especulación. No pensamos que para el público iba a ser interesante vernos juntos
- ¿Hace cuánto no trabajaban juntos?
- Ufff, nosotros hicimos una obra en Carlos Paz que se llamaba Los Corruptelli, que iba por la ironía política, que quedó ahí, hace como 20 años …
- Muchísimo…
- Muchísimo. Imagínate que nuestras chicas no nos vieron nunca trabajar juntos, hasta ahora. Es muy hermoso y fue muy fuerte para ellas. - Tampoco se hizo pensando en nuestras hijas, pero el día que estrenamos, me acuerdo que estaban en la platea y nos estaban aplaudiendo y le dije a Pablo “¿Te diste cuenta que Antonella y Agostina nos están viendo trabajar juntos por primera vez?” Y eso fue mágico para los dos. Lloramos, nos abrazamos, después fuimos a comer y fue como una fiesta. Y pensamos “pase lo que pase con esta obra, ya cumplió su misión”.
- ¿Pensás que era algo pendiente, algo que tenía que pasar?
- Eso se lo dejo al destino, se lo dejo a Dios, no lo sé. Sí siento que es muy bello lo que hemos logrado como familia y que hablar sobre el perdón quizás era un mensaje que nos tenía que atravesar a nosotros para poder contarlo y eso es lo importante, a mí me pasa eso. Lo importante, para mí, es eso, que la obra encontró una manera de hablar del amor y del desamor, del dolor, de la vida y encontró una forma de hablar del perdón, pero que no fue especulada, salió, salió del deseo.
- Ustedes, de alguna manera, serían el ejemplo del mensaje de la obra…
- No me gusta vivir la vida como que soy un ejemplo de nada, porque cada persona tiene su tránsito personal, pero sí creo que la obra es sanadora, que deja preguntas y la gente se dará su respuesta, si tiene ganas…
Creo que la obra es sanadora, que deja preguntas y la gente se dará su respuesta, si tiene ganas... Creo que la obra es sanadora, que deja preguntas y la gente se dará su respuesta, si tiene ganas...
- Muchos se sentirán identificados, en algún punto al menos…
- Sin dudas. Y es fantástico cuando ves que la obra tiene la verdad que nosotros pretendíamos que tuviera para que llegara al corazón de la gente; pero tiene que llegar por esto que estás diciendo, porque las emociones del amor las conocemos todos, es el tema universal. Y porque, además, tiene mucha alegría, porque, así como tiene momentos de mucha emoción y profundidad, por momentos también está reloca y es desopilante... sí, como la vida. De verdad chicos, hay que verla.
Tres días de teatro
Albardón
- Día: jueves 1 de octubre
- Hora: 21:30 h
- Lugar: Teatro de Albardón
- Entradas: $40.000, en boletería del Teatro (de 9 a 13)
Rawson
- Día: viernes 2 de octubre
- Hora: 21:00 h
- Lugar: Teatro Kümmel
- Entradas: al +54 9 264 673-5884
Jáchal
- Día: sábado 3 de octubre
- Hora: 21:30 h
- Lugar: Casa del Bicentenario
- Entradas: $40.000 en la Dirección de Turismo 8frente a la plaza departamental)