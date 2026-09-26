Escarlata Full Band: el renovado proyecto que Soledad Arranz presenta en la Sala Auditórium

El sábado 3 de octubre, la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario albergará “Lo que dejamos encendido”. Se trata de la presentación musical de Escarlata, proyecto liderado por Soledad Arranz, quien, junto a su banda completa, recorrerá un concierto concebido sobre la intimidad, la nostalgia y la permanencia.
Esta presentación, tras cuatro años de ausencia en ese escenario, marca, además, un nuevo concepto en el camino de la cantautora sanjuanina. "Yo sigo siendo solista, pero principalmente me llamaba con mi nombre, y el proyecto ahora pasó a llamarse Escarlata”, dijo. Claramente, no se trata solo de un nombre. “Paso a darle otro protagonismo a los músicos que trabajan conmigo. Y también es una linda oportunidad para presentar nuevos sonidos que estoy trabajando, otra estética en cuanto a lo visual y a lo sonoro", argumentó la artista sobre esta etapa de renovación.
El proceso hacia Escarlata responde a una evolución que se fue gestando en sus producciones anteriores. "Me parece que mi proyecto va tomando como más personalidad. En este momento me siento más consolidada en cuanto a la identidad de mi proyecto", afirmó Arranz, quien sí reconoce una marca en este giro, un antes y un después.
En este momento me siento más consolidada en cuanto a la identidad de mi proyecto
"Lo sentí con mi penúltimo disco, Excepcional Escarlata, que de hecho de ahí viene el nombre", relató la compositora. "Con mi productor, Michelo, estuvimos trabajando muchísimo en ese disco y en ese proceso fui descubriendo con él cosas que me gustaban mucho. Creo que eso pudo definir la estética que yo quería lograr en mi música", relató.
"Escarlata es un color, como el rubí, pero un poco más oscuro, más intenso, más dark. Creo que se identifica bien con el tipo de textura y sonidos que estoy trabajando en este momento. Lo veo como un nombre un poco sensual también, que combina bien", se explayo.
Nueva música y puesta atmosférica
"Lo que dejamos encendido" plantea una experiencia sonora y visual bien pensada. Tal como se anuncia, la búsqueda apunta a emular la sensación de ingresar a una habitación durante la madrugada, mediante una ambientación de luces cálidas, sombras, tono escarlata, velas, proyecciones y texturas inspiradas en la fotografía y el video analógico.
A nivel musical, Escarlata Full Band propone una sonoridad que amalgama el indie, el rock alternativo, pasajes lo-fi y capas electrónicas. La dinámica transitará desde momentos contenidos hasta tramos de mayor intensidad. La apuesta irá de menos a más.
Disco de estudio y más apuestas
De cara al futuro, la artista ratificó la continuidad de esta línea de trabajo. "La idea es seguir con este proyecto Escarlata y seguir solista también, que es mi idea", declaró Soledad, que abraza otro gran proyecto: "Voy a grabar en Romaphonic, que es un estudio de Buenos Aires, en febrero del año que viene", adelantó. “Lo que vamos a grabar va a ser un disco totalmente nuevo, así que ya lo estoy produciendo y componiendo de a poquito", acotó, antes de entrar en el repertorio.
"A medida que fui formando un poco esta personalidad, hay canciones que he descartado... Uno va creciendo y hay cosas que no me gustan cómo sonaban", señaló la cantautora, que también introduce algunos cambios en cuanto a lo temático.
"En mis letras siempre he hablado mucho del romanticismo, pero ahora va a salir un nuevo single, una nueva canción, que trata de una cuestión más de protesta en cuanto al contexto social que estamos atravesando", contó. “Quiero empezar a ahondar por esos lados. Los artistas tenemos esa posibilidad de visibilización y me parece que hay que aprovecharla", cerró.
La cita en la Sala Auditórium
Escarlata
- Día: sábado 3 de octubre
- Hora: 22:00 h
- Lugar: Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario
- Entradas: en boletería de la sala y también en tuentrada.com