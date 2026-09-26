Agenda Cultural de San Juan: un buen menú para el sábado 26

Este sábado 26 de septiembre, la agenda cultural de San Juan se llena de color con una amplia variedad de propuestas artísticas. La programación incluye recitales en vivo, obras teatrales imperdibles, el estreno de un café literario, atrayentes exposiciones artísticas y visitas guiadas a diversos espacios culturales locales.

Agenda cultural de San Juan: anticipo de primavera cargado de arte y cultura

Agenda cultural de San Juan: con visitantes y locales, se armó un lindo programa

Sanjuaninos y visitantes podrán disfrutar de música variada que engloba ciclo de jazz, folclore, rock y tributos. También hay encuentros temáticos y artes escénicas, con propuestas muy diferentes.

Vibra alterna. Cuadros colgados. Solana Full Band. A las 20:00 h en Chalet Cantoni Casa Cultural (Av. Libertador 3317 oeste) Gratis

Lucas Bongiovanni. A las 21:00 h en Patio Krause (Boulevard y Mendoza) Reservas al 2645060333. Der. a show $2.000

Después de viejos. El hijo bastardo. 21:30 h, Sala Auditórium Teatro del Bicentenario. Entradas en boletería y tuentrada.com

Después de viejos

Candlelight. Queen y Abba. A las 21:30 h en Hotel del Bono

Noche de jazz. Pablo Hidalgo dúo. A las 21:30 h en La Madeleine (Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento)

Natura. Ale Segovia y Julio Quiroga. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club, República del Líbano e Hipólito Yrigoyen, Rivadavia) Reservas 264 4194896

Dúo Tejada Márquez. A las 22:00 h en Sala de estar (Catamarca 113 sur)

Camioneros. Los Fungis. A las 22:00 h en Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte, antes de Paula Albarracín de Sarmiento) Entrada $25.000

Aldo Zaragoza. A las 22:00 h en Barcelona (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas al 2645812630

Richard Ruarte. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

Get Back. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste). Reservas al 26454811411

La peña del Nano. Banda invitada: La nota. A las 22:00 en Sala del Sol. Entradas en entradaweb

Dúo Díaz-Heredia. A las 22:00 h en El Faro (Calle 5 vieja y Médano de Oro, Rawson)

Vía 66 rock. A las 22:00 h en Tierras Negras (Calle 11 a 300 mts al este de RN 40) Derecho de show $5.000

Bajosol. A las 22:00 h en Buffet Latinoamericano (Albardón)

El Pacha. Tributo al Loco Amato. A las 22:00 h en El bodegón de Perico (Lat. de Circunvalación a 200 mts. de Ignacio de la Roza). Reservas al 2644774440

Cheroga. A las 22:00 h en Barhaus (Av. Leandro Alem 225 sur)

Cheroga

Franco Giuliani. A las 22:00 h en Elite Club (Alfonso XIII y Calle Nacional Medano de Oro, Rawson) Reservas al 2646167817

Adriana Miranda. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

El sietecincuenta. A las 22:00 h en FanFest (Abraham Tapia y Ruta 40) Contacto 2644703790

Guacamole. A las 22:00 h en Los Faroles (Lateral de Circunvalación 271 oeste)

Gustavo Fabiani. A las 22:00 h en Antonio Gómez e Hijos (Av. Mendoza y Laprida, Rawson)

El ruido. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)

Triunfadores Iracundos por siempre. A las 23:00 h en Manolo. Reservas 2644858848

ENCUENTROS

Luz, cámara, acción. Show de Room Band, con música de películas. Cortometrajes, doblaje de películas, feria de emprendedores, Karaoke. De 18:30 a 21:00 h en Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Entrada $5.500 en entradas.roomband.com.ar

Room Band

LITERARIAS

Café literario. “La maravillosa historia de Peter Schlemihl”, de Adelbert von Chamisso. A cargo de Lourdes Graffigna. De 17:00 a 18:30 h, en Instituto Alemán (Santa Fe 114 este, 2do. Piso) Gratis

TEATRO

Futudrama. Lo que el tiempo nos quitó. A las 20:00 h en Teatro Kümmel (Mendoza 4771 sur, Rawson) Entradas $8000 en Avantti.

Un fresco Pritiau. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe antes de Santiago del Estero) Entradas $30.000. Dirección Walter Guzmán.

El Gran Showman. A las 21:00 h en Museo Franklin Rawson. Entradas $15.000. A cargo de Stars.

El murmullo. A las 21:30 h en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur, Rivadavia) ) Dirección Juan Carlos Carta

El murmullo

VISITAS Y EXPOSICIONES

Paseo por la historia del Chalet. Muestra plástica Romper Estructuras, de Isabel Fernández, hasta el 30 de septiembre (de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 h). Chalet Cantoni (Av. Libertador 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

Rastros del decir. Homenaje a Jorge Leonidas “Chiquito” Escudero. Exposición a cargo del colectivo artístico 18 Mundos y artistas invitados. Espacio Multipropósito El Carrascal (Sarmiento y Av. Libertador Gral. San Martín). Entrada: libre y gratuita.

Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Exposición dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Palabrerío Furioso. Hugo Vidal, Hilda Paz, Roberto Santoro. En el marco del Proyecto Grabado 2026 – Museo Franklin Rawson. En Museo Tornambé (Av. Libertador San Martín 1666 oeste) Gratis

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Había una vez… A cargo del colectivo artístico 18 Mundos, inspirado en clásicos libros de cuentos infantiles. Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre) Gratis

Había una vez

Antología. Obras de Iván Manrique. En Artify (Av. Córdoba 519 oeste) Gratis. Teléfono 02645166045

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.