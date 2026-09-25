    • 25 de septiembre de 2026 - 20:18

    "¿Cómo podía ser la hija de Cormillot y estar con sobrepeso?" El dolor de René Cormillot

    La hija del reconocido especialista contó en un programa de streaming el calvario que sufrió por su obesidad y el peso del apellido.

    La hija de Alberto Cormillot confesó: Yo sufrí muchísimos ataques por el tema del sobrepeso.

    La hija de Alberto Cormillot confesó: "Yo sufrí muchísimos ataques por el tema del sobrepeso".

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La hija del Dr. Alberto Cormillot, René, abrió su corazón en una entrevista reciente y relató el profundo sufrimiento que debió afrontar durante los años en que soportó burlas y agresiones por su cuadro de obesidad. La hija del reconocido médico reconoció el impacto de cargar con aquel estigma.

    Leé además

    Avengers Doomsday estrenará en diciembre, pero el lunes próximo se larga la venta de entradas

    Cuenta regresiva para Avengers Doomsday: el 28 de septiembre larga la preventa de entradas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Luciana Salazar y Martín Redrado estuvieron cara a cara en Tribunales.

    Fin de la guerra: Redrado debe mantener a la hija de Luciana Salazar

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Prejuicios y bullyng

    Durante su paso por un conocido programa de streaming, Despertar Historias, la mujer recordó que debió soportar cuestionamientos incesantes a causa de su imagen corporal. En ese sentido, señaló: “Yo sufrí muchísimos ataques por el tema del sobrepeso”. Además, indicó que el foco de la crítica externa se potenciaba por el prestigio profesional de su padre: “¿Cómo podía ser la hija de Cormillot y estar con sobrepeso?”. Para echar luz sobre la incomprensión ajena, comparó la situación con otra disciplina médica y sostuvo: “Es como que alguien dijera que Favaloro no podía tener problemas de corazón. La obesidad es una enfermedad, cuesta entenderlo”.

    René, junto a su padre, el Dr. Alberto Cormillot y la esposa del facultativo, la nutricionista Estefanía Pasquini

    René, junto a su padre, el Dr. Alberto Cormillot y la esposa del facultativo, la nutricionista Estefanía Pasquini

    El hostigamiento cotidiano incluía frases como "dejá los postres" o "andá al gimansio"; y reconoció que su padre sufría al verla padecer: “Sufría tener una hija que la pasaba mal”.

    Aquella etapa crítica llegó a un punto donde el exceso de peso condicionaba su rutina diaria. Sobre las limitaciones físicas que sufría al llegar a los 140 kilos, reflexionó: “Mirá si yo me fracturaba esta pierna pesando 140”, y advirtió sobre la imposibilidad motriz: “No te podés mover”. De forma contundente, concluyó que su día a día era durísimo: “No tenés vida”, sintetizó, no sin subrayar que "La realidad es que al menos yo puedo hablar por mí".

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    murio el negro gonzalez oro, una voz que marco una era en la radio

    Murió el "Negro" González Oro, una voz que marcó una era en la radio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Mirtha Legrand. 

    Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: está "muy bien" pero seguirá internada hasta completar su recuperación

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imagen ilustrativa

    Una feria gratuita para conocer las propuestas turísticas de los departamentos, el interesante proyecto de alumnos de la UNSJ

    Por Celeste Roco Navea
    Homero Pettinato amenazado.

    Encontraron al hombre que amenazó a Homero Pettinato y lo trasladaron a la Fiscalía

    Por Redacción Diario de Cuyo