"¿Cómo podía ser la hija de Cormillot y estar con sobrepeso?" El dolor de René Cormillot

La hija del reconocido especialista contó en un programa de streaming el calvario que sufrió por su obesidad y el peso del apellido.

La hija de Alberto Cormillot confesó: "Yo sufrí muchísimos ataques por el tema del sobrepeso".

La hija del Dr. Alberto Cormillot, René, abrió su corazón en una entrevista reciente y relató el profundo sufrimiento que debió afrontar durante los años en que soportó burlas y agresiones por su cuadro de obesidad. La hija del reconocido médico reconoció el impacto de cargar con aquel estigma.

Prejuicios y bullyng Durante su paso por un conocido programa de streaming, Despertar Historias, la mujer recordó que debió soportar cuestionamientos incesantes a causa de su imagen corporal. En ese sentido, señaló: “Yo sufrí muchísimos ataques por el tema del sobrepeso”. Además, indicó que el foco de la crítica externa se potenciaba por el prestigio profesional de su padre: “¿Cómo podía ser la hija de Cormillot y estar con sobrepeso?”. Para echar luz sobre la incomprensión ajena, comparó la situación con otra disciplina médica y sostuvo: “Es como que alguien dijera que Favaloro no podía tener problemas de corazón. La obesidad es una enfermedad, cuesta entenderlo”.

René, junto a su padre, el Dr. Alberto Cormillot y la esposa del facultativo, la nutricionista Estefanía Pasquini El hostigamiento cotidiano incluía frases como "dejá los postres" o "andá al gimansio"; y reconoció que su padre sufría al verla padecer: “Sufría tener una hija que la pasaba mal”.