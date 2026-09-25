    • 25 de septiembre de 2026 - 20:27

    Cuenta regresiva para Avengers Doomsday: el 28 de septiembre larga la preventa de entradas

    La esperada producción de Marvel habilitará sus codiciados tiques solo para complejos con tecnología Infinity Vision.

    Avengers Doomsday estrenará en diciembre, pero el lunes próximo se larga la venta de entradas

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La espera para los fanáticos de Marvel llega a su punto más álgido. Marvel confirmó oficialmente que la preventa exclusiva de entradas para Avengers: Doomsday se pondrá en marcha el lunes 28 de septiembre, pero solamente en salas que cuenten con tecnología Infinity Vision. Y la buena noticia es que San Juan no se queda afuera.

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    El preestreno oficial tendrá lugar el miércoles 16 de diciembre, mientras que la llegada a la cartelera general se producirá el jueves 17 de diciembre.

    Avengers Doomsday, cada vez más cerca de los fans

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    Qué es Avengers Doomsday

    Según reza la sinopsis oficial, Avengers: Doomsday marca un punto de inflexión absoluto dentro del universo cinematográfico de la compañía. En esta nueva y esperada entrega, los héroes más queridos de tres universos distintos entran en un curso de colisión mortal para enfrentar una amenaza existencial sin precedentes. Una película épica que sentará las bases para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel, aseguran.

    Experiencia inmersiva en cine

    Para esta superproducción, la experiencia en sala será protagonista. Los complejos habilitados cuentan con la certificación Infinity Vision, un formato inmersivo de última generación que combina una pantalla de formato gigante, proyección láser de ultra alta definición y un sistema de sonido envolvente diseñado para que el público sienta cada secuencia de acción desde adentro.

    Una previa atrapante

    Como anticipo a este gran despliegue, las salas de todo el país y de San Juan comenzaron a calentar motores con el reestreno especial de una de las películas más taquilleras de la saga: Avengers Endgame Bonus. Esta función especial incluye cuatro minutos de material adicional y un primer vistazo exclusivo enfocado en Avengers: Doomsday, preparando el terreno para el hito cinematográfico que dominará la cartelera de fin de año.

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