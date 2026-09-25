Fin de la guerra: Redrado debe mantener a la hija de Luciana Salazar

Tras una extensa disputa judicial y una audiencia clave, la modelo y el economista firmaron un acuerdo definitivo por el futuro de Matilda.

Tras años de intensas disputas en los tribunales y cruces mediáticos constantes, Luciana Salazar y Martín Redrado lograron firmar la paz definitiva. Una reciente audiencia de conciliación, cara a cara, selló un entendimiento judicial que obliga al financista a hacerse cargo de los costos alimentarios de Matilda hasta que alcance la mayoría de edad.

Luciana Salazar - Martín Redrado. Acuerdo y confidencialidad Repercusiones mediáticas Los alcances y detalles del acuerdo -que no habría estado exento de rispideces- son desconocidos para el público, puesto que ambos también firmaron un hermético acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, según publicó Rating Cero, Luis Ventura dijo en Primicias Ya que "la cifra de manutención hasta los 18 años, incluyendo gastos de colegio (va al Lincoln College que se paga en dólares), salud y demás, sería por un total de un millón de dólares".

"Redrado no accede de bueno, acceede acorralado por la Justicia, que tardó pero garantizó los caminos de los derechos de una niña", apuntó por su parte Marina Calabró, quien habló de situaciones delicadas que no han salido a la luz. "El día que Luciana Salazar cuente la mitad de las cosas que me contó, este hombre no puede salir a la calle", señaló.

Laura Ubfal también se hizo eco de la noticia en su portal: "aunque Redrado buscó todas las chicanas (...), el economista tendrá que cumplir con la Justicia".

Alivio y festejos en las redes La resolución judicial repercutió inmediatamente en el plano virtual, donde Salazar compartió su absoluta alegría junto a su círculo íntimo. En charla con Intrusos, Luciana Salazar contó que sintió un profundo descanso tras la resolución judicial y declaró: "Vuelvo a ser feliz, vuelvo a vivir en paz".