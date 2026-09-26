La venta de combustible cayó por séptimo mes consecutivo: los cuatro factores que inciden en la baja en San Juan

La venta de combustibles volvió a retroceder en agosto y San Juan quedó entre las provincias que registraron una disminución en los despachos respecto del mismo mes del año pasado. Según los datos de la Secretaría de Energía de la Nación, la baja provincial fue del 4,64%, mientras que a nivel nacional alcanzó el 2,19%. Solo cuatro provincias registraron despachos en positivo y varios son los factores que se analizan detrás de este fenómeno.

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El dato se inscribe en una tendencia que ya acumula siete meses consecutivos de retroceso en el país. En agosto se comercializaron 1.389.254 metros cúbicos frente a los 1.420.350 del mismo mes de 2025. Si bien el resultado sigue siendo negativo, la caída fue menor a la de julio, cuando había llegado al 5,53%. Además, las ventas crecieron 0,57% respecto del mes anterior.

En ese contexto, Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de San Juan, detalló en diálogo con DIARIO DE CUYO que el comportamiento del mercado debe analizarse teniendo en cuenta varios cambios que atraviesan al sector y a los consumidores.

“La venta de combustible viene cayendo hace varios meses consecutivos, y se nota la caída fuerte en combustibles líquidos” , explicó Caruso. En contrapartida, señaló que el GNC mantiene sus volúmenes de venta, una situación que atribuyó a las acciones realizadas para favorecer ese tipo de consumo.

Uno de los elementos que incide en el escenario actual es el movimiento de los precios. Caruso señaló que durante los últimos días hubo nuevos aumentos, y vinculó esa situación con la evolución del petróleo a nivel internacional. “El petróleo a nivel internacional volvió a superar los 100 dólares y eso hace que el mercado se resienta. Luego de un aumento hay una contracción en el consumo”, explicó.

Para el dirigente, se trata de una variable que excede al mercado local: “Esto no depende del país, sino de las cosas que pasan a nivel internacional”.

Factor 2: Una economía que todavía no recupera el consumo

El segundo factor está relacionado con la situación económica y su impacto sobre el bolsillo de los consumidores. El referente del sector señaló que vienen trabajando con volúmenes inferiores a los históricos y que la situación económica impacta en los surtidores.

“La economía está complicada y eso hace que no recuperen las ventas en el sector”, sostuvo.

El escenario nacional muestra que la baja todavía se mantiene pese a la leve mejora mensual registrada en agosto. El volumen comercializado estuvo 2,19% por debajo del de agosto de 2025, aunque la caída se moderó respecto del mes anterior.

Factor 3: Cambiaron los hábitos de los conductores

Explicar la baja únicamente por una recesión sería insuficiente. El presidente de la Cámara considera que existe un cambio más profundo en la manera en que los consumidores utilizan sus vehículos.

“Entendemos que no es una cuestión de recesión, sino por un cambio de hábitos en el consumidor”, afirmó.

En ese punto enumeró la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos y la evolución tecnológica de los motores convencionales. Los nuevos modelos tienen mejores niveles de rendimiento y permiten recorrer más kilómetros con una menor cantidad de combustible.

De esta manera, el menor despacho no necesariamente refleja únicamente una menor movilidad, sino también modificaciones en el tipo de vehículo y en la cantidad de combustible que necesita cada usuario.

Factor 4: El avance de combustibles alternativos y nuevas tecnologías

El crecimiento del GNC aparece como otro de los elementos que modifican el escenario. Mientras los combustibles líquidos pierden volumen, Caruso señaló que el gas mantiene sus niveles de venta y atribuyó parte de ese comportamiento a que los usuarios encuentran más rápidamente el retorno de la inversión que se hace para instalar un equipo.

La combinación de recesión económica, cambios en los hábitos de los consumidores, combustibles alternativos y motores de mayor rendimiento está modificando el volumen tradicional de las estaciones de servicio.

“Son factores que impactan en el volumen de ventas, con el agregado de que la economía está complicada y eso hace que no recuperen las ventas en el sector”, resumió.

Mientras la venta de combustibles líquidos acumula meses de retroceso, las estaciones de servicio atraviesan un proceso de adaptación que va más allá de la coyuntura. Diversificación de servicios, incorporación de tecnología, nuevas modalidades de atención y cambios en el tipo de vehículos forman parte de un escenario en el que el negocio tradicional del combustible comienza a convivir con nuevas formas de consumo.