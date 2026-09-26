La Cordera celebra 25 años de rock en San Juan con un show que invita a viajar en el tiempo

La Cordera cumple 25 años de rock en San Juan. Así, aquella banda que nació en el 2001 con la intención de tocar en bares y hacer algo entre amigos, supera las dos décadas revalorizando el rock nacional y llevando lo mejor de los clásicos a los escenarios locales, y lo planea celebrar a lo grande con un show que promete.

“Es una banda de amigos de muchos años. Ahora nos cuesta mucho juntarnos. Al principio ensayábamos cuatro días a la semana unas cuatro horas y ajora solo nos vemos los viernes que es cuando tenemos tiempo, pero nos seguimos haciendo el espacio para encontrarnos y hacer música” , comentó en contacto con DIARIO DE CUYO Marcelo Vidal, vocalista y fundador de la banda.

Los primeros pasos de La Cordera se registraron en Trinidad, Capital. En aquellos entonces la banda estaba formada por Marcelo Carrizo en guitarra, Diego Pantano en batería, Waldo Joffre en bajo y Marcelo Vidal en voz. Distintas fiestas y bares fueron los escenarios que comenzaron a recibirlos. En un inicio comenzaron a transitar en rock de la mano de covers de bandas como La Renga, La Bersuit, Papo entre otros, pero las proyecciones estaban puestas en otro horizonte.

A lo largo de todos estos años la banda fue mutando, no solo en la formación, sino también en los escenarios que iban recorriendo. Sus vidas profesionales, laborales y familiares también comenzaron a confluir en la música; sin embargo, las ganas de continuar con La Cordera eran mayor, logrando no solo sostenerse pese a los parates que se dieron, sino avanzar en las grabaciones de material discográfico propio.

“En el 2001, cuando nos formamos, la idea era salir a tocar en bares y demás. Costaba mucho porque en aquellos tiempos era difícil y había que hacer un demo para mostrar lo que hacíamos. Grabamos un demo con seis temas propios, y ahí comenzamos a tocar. Lo disfrutábamos un montón, nos hemos divertido mucho, la hemos pasado bien. Hemos participado en distintos eventos, en muchos lugares, con distintas formaciones, pero con la misma esencia” , recuerda Vidal.

Sin duda uno de los momentos hitos de la banda se registró en 2009, cuando lograron sacar a la luz “Empiezo a Volar”, el primer disco de La Cordera que estuvo compuesto por once canciones de autoría de Vidal.

A lo largo de todos estos años pasaron varios músicos por la banda, muchos de los cuales se fueron y luego regresaron, otros que dejaron una marca y siguieron sus caminos por distintos rumbos. Actualmente La Cordera está integrada por Franco Jofré (teclado), Claudio Gallardo (guitarras y coros), Marcelo Vidal (voz principal), Waldo Jofré (bajo) y Diego Pantano (batería), quienes estarán celebrando el cuarto de siglo de la mano del rock nacional.

Un nuevo disco en camino y una celebración que remite a los primeros tiempos de La Cordera

Vidal destaca que los tiempos de encuentro y de ensayo son menores a los que había antes, pero ello no implica que las ganas de seguir vigentes en la escena musical local no sean las mismas. En ese contexto, actualmente se encuentran en instancia de grabación, con la intención de sacar el segundo disco de la banda.

“Estamos grabando, hemos versionado canciones clásicas de artistas como Sandro, Leonardo Fabio, entre otros y estamos grabando hace un tiempo. La idea es seguir con eso y poder sumar algunas de las otras canciones que no grabamos en el disco que sacamos en el 2009. Yo hago las letras y cuento con el apoyo de Claudio para poder componer las melodías, hace el apoyo musical”, aseguró Vidal.

Parte de esas canciones y el recorrido musical que han realizado en el último cuarto de siglo se estará compartiendo en un show especial aniversario que La Cordera estará llevando adelante en RockandRolla Bar el próximo 3 de octubre, bajo el nombre “Una vuelta más”. Las entradas anticipadas tienen un valor de $6000 y pueden adquirirse a través del número 2644566288. El día del show, en puerta, tendrán un valor de $7000.

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“San Juan tiene bandas muy importantes de rock, hay muchas bandas que no se conocen, pero suenan muy bien. Se van agregando subgéneros a las bandas nuevas y nosotros somos parte de ese universo”, concluyó el músico local.