    • 26 de septiembre de 2026 - 19:11

    San Juan en la FIT 2026: el gobernador Marcelo Orrego presentó el potencial turístico y deportivo

    Con la participación del gobernador Marcelo Orrego, la provincia destacó en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026 su infraestructura, paisajes y capacidad organizativa para albergar competencias de nivel nacional e internacional, impulsando el turismo y la economía local.

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    Con una fuerte impronta federal y una apuesta clara al turismo de eventos, San Juan se convirtió en protagonista de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2026, que se desarrolla en Buenos Aires. Encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, la delegación provincial mostró todo su potencial, poniendo especial énfasis en su capacidad consolidada para recibir grandes competencias deportivas durante todo el año.

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    Durante la presentación oficial ante profesionales, operadores y representantes del sector turístico internacional, se destacó cómo la combinación de paisajes diversos, condiciones naturales únicas y una infraestructura de vanguardia posiciona a la provincia en un lugar de privilegio dentro del calendario de eventos deportivos.

    El deporte como motor turístico y económico

    Desde la comitiva oficial remarcaron que la realización de competencias de jerarquía no solo moviliza a atletas y fanáticos, sino que funciona como una estrategia fundamental para dar a conocer la provincia, recorrer sus atractivos y generar un impacto económico directo en las distintas regiones del territorio sanjuanino.

    La actividad institucional contó con un importante despliegue de autoridades del gabinete provincial, encabezadas por el gobernador Marcelo Orrego; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; y el subsecretario de Turismo, Juan Castañares.

    También participaron la subsecretaria de Coordinación, Marcela Zegaib; la directora de Relaciones Institucionales, Daniela Golfieri; el director ejecutivo del Buró de Eventos, Mariano Carmona; y la directora de Productos Turísticos, Natalia López.

    Experiencia y escenarios de nivel internacional

    La participación de San Juan en la FIT permitió ratificar ante el mercado turístico nacional e internacional la experiencia adquirida por la provincia en los últimos años en materia de organización logística. Con trazados, estadios y escenarios naturales adaptados para disciplinas de alta exigencia, la provincia reafirma su perfil como un destino ineludible que combina la pasión por el deporte con la aventura y el turismo de reuniones.

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