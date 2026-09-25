Milei viajará a París para reunirse con Macron y buscar inversiones: Orrego estará en la comitiva

Javier Milei prepara una nueva gira internacional apenas días después de regresar de Nueva York. El presidente viajará a París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para encabezar la segunda Argentina Week, con foco en inversiones y comercio. Uno de los puntos centrales será una bilateral con Emmanuel Macron , prevista para el jueves 1 de octubre.

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La delegación será considerablemente más amplia que en otros viajes. Estará integrada por funcionarios nacionales, representantes del sector privado y 12 gobernadores , entre ellos Marcelo Orrego, de San Juan . También participarán mandatarios de Neuquén, Chubut, Río Negro, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Corrientes, Chaco, Jujuy, Catamarca y Santa Cruz.

El encuentro entre Milei y Macron está previsto para el 1 de octubre , durante la jornada central de la Argentina Week. La Casa Rosada confirmó la bilateral, aunque el horario y el formato definitivo quedarán sujetos a la agenda oficial que será difundida durante el fin de semana.

Ese mismo día habrá actividades en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , donde funcionarios y empresarios expondrán sobre la economía argentina y distintas oportunidades de inversión. Será el primer encuentro personal entre Milei y Macron desde la reunión que mantuvieron en junio de 2025 en Niza.

La agenda estará organizada alrededor de sectores como energía, minería, infraestructura, agroindustria, macroeconomía, tecnología e inteligencia artificial . El 2 de octubre están previstas además actividades vinculadas con minerales críticos, energía y el sector nuclear en la Agencia Internacional de Energía.

Quiénes acompañarán a Milei

Entre los funcionarios que integrarán la delegación figuran la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; además de funcionarios de las áreas de Justicia, Salud y Comunicación.

También habrá una importante representación empresarial. Entre los nombres informados aparecen ejecutivos y referentes vinculados con YPF, Pampa Energía, Globant, Total, Glencore, Santander, Eni y ADNOC, entre otras compañías.

En el caso de las provincias, la participación estará orientada especialmente a presentar oportunidades relacionadas con recursos naturales, infraestructura y actividades productivas. Ámbito señaló que la presencia simultánea de gobernadores, funcionarios y empresarios busca conformar una oferta conjunta de proyectos frente a potenciales inversores europeos.

Orrego, entre los gobernadores que viajarán

El gobernador sanjuanino Marcelo Orrego aparece entre los mandatarios que ya confirmaron su participación. San Juan llegará al encuentro en un contexto de creciente actividad vinculada con grandes proyectos mineros, uno de los sectores que tendrá espacios específicos dentro de la programación en París.

Orrego y otros 13 gobernadores acompañarán a Milei al Argentina Week

La minería tendrá actividades particulares en la Agencia Internacional de Energía, junto con temas relacionados con minerales críticos y energía. También habrá encuentros vinculados con comercio exterior y con las posibilidades abiertas por la relación entre el Mercosur y la Unión Europea.

La Argentina Week comenzará el miércoles 30 de septiembre con actividades en la Embajada argentina en París. El Gobierno prevé difundir durante el fin de semana el cronograma definitivo de la gira y los detalles de la reunión entre Milei y Macron.