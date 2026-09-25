    • 25 de septiembre de 2026 - 19:57

    Orrego se reunió con Santilli en Casa Rosada y respaldó la eliminación de las PASO

    El gobernador de San Juan mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete nacional para repasar la agenda entre Nación y provincia. Además, manifestó su apoyo al proyecto de reforma política que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

    El gobernador Marcelo Orrego junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

    El gobernador Marcelo Orrego junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se reunió este viernes con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en la Casa Rosada, en un encuentro en el que ambos repasaron la agenda compartida entre la provincia y el Gobierno nacional. Uno de los puntos centrales de la conversación fue la reforma política que impulsa el Ejecutivo.

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    Durante la reunión, Orrego manifestó su respaldo al proyecto de reforma política y a la propuesta de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La postura del mandatario sanjuanino se suma a las conversaciones que la Casa Rosada mantiene con los gobernadores para reunir apoyos legislativos para la iniciativa.

    El encuentro se produjo en un momento en que el Gobierno nacional intensificó el diálogo con los mandatarios provinciales para avanzar con distintos proyectos en el Congreso. Además de la reforma electoral, uno de los principales temas de la agenda oficial es el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento comenzará en Diputados en las próximas semanas.

    La postura de Orrego sobre las PASO

    No es la primera vez que Orrego se pronuncia a favor de modificar el esquema de las PASO. En mayo, durante una visita de Santilli a San Juan, el entonces ministro del Interior había abordado con el gobernador la agenda parlamentaria impulsada por Milei. En aquella oportunidad, Orrego ya había expresado su respaldo a la reforma electoral y a la eliminación de las primarias.

    En ese encuentro, el mandatario sanjuanino había planteado que los tiempos políticos cambian y que también deben modificarse las herramientas electorales, además de destacar la importancia de avanzar con la Boleta Única de Papel.

    Ahora, meses después, su posición volvió a quedar explicitada en la Casa Rosada, en un contexto en el que el oficialismo busca avanzar con la reforma política antes del calendario electoral de 2027.

    Orrego, en la ronda de gobernadores

    La reunión con Santilli forma parte de una ronda de encuentros que el jefe de Gabinete viene manteniendo con distintos gobernadores. Esta semana ya había recibido al mandatario chaqueño Leandro Zdero, mientras que este viernes también mantuvo una reunión con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

    Para Orrego, el encuentro significó además mantener abierto el canal institucional con la Casa Rosada, en una etapa en la que las provincias siguen de cerca las decisiones nacionales que pueden tener impacto sobre sus administraciones.

    La agenda legislativa ocupa un lugar central en estas conversaciones. El Gobierno nacional busca conseguir respaldos para el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, mientras que los gobernadores plantean sus propias prioridades y necesidades provinciales.

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