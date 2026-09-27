Inició en un call center y aprendió cómo sortear los destinos de la vida y volver a comenzar: Florencia Endl será parte de la Jornada JAE

“Hacé que pase” es el lema de la 11° Jornada JAE que se llevará a cabo en octubre en el Velódromo “Vicente Chancay”. Por allí pasarán distintos oradores y disertantes que buscarán compartir, por medio de sus experiencias, herramientas para que los jóvenes apuesten a sus emprendimientos y al desarrollo de proyectos. La cuarta disertante confirmada es Florencia Endl, experta en crecimiento profesional y empresarial y fundadora y CEO de YA Academy.

De vender ropa por catálogo a conducir los destinos de LUZU TV: Gaby Rivero, la tercera disertante de JAE

Del barro al éxito empresarial: la conmovedora historia de vida de Héctor Laca, el nuevo orador de la JAE

Antes de convertirse en periodista, project manager y fundadora de una academia con alumnos de distintos países, Florencia Endl pasó varios años trabajando en un call center. Tenía 18 años y mientras estudiaba incorporó allí dos herramientas que, según reconoce, terminarían siendo fundamentales en su carrera: las ventas y la comunicación. Años después, ese aprendizaje inicial se transformó en una trayectoria profesional vinculada con grandes compañías, startups internacionales, proyectos millonarios y, finalmente, en la creación de su propia empresa.

Esteban Tires, Héctor Laca, Gaby Rivero, Gero Maspero y Florencia Endl son cinco de los seis disertantes que se tendrá la Jornada JAE 2026, organizada por la asociación civil sin fines de lucro que impulsa el espíritu emprendedor entre los jóvenes sanjuaninos.

La historia de Endl no tuvo un recorrido lineal. Después de sus primeros años en el call center, se recibió de periodista, se especializó en marketing digital y comenzó a desarrollar una carrera que la llevó a trabajar con grandes marcas y compañías. Entre ellas aparecen FashionTV, Canal 13, Disney, PlayStation, Sony Music y TikTok, además de experiencias en startups internacionales.

Con el tiempo se especializó como project manager y llegó a liderar proyectos internacionales por más de 10 millones de dólares, con experiencia en mercados de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, China y España. Pero, según su propio relato, uno de los aspectos centrales de su recorrido fue la necesidad de reinventarse.

“Tuve que reinventarme profesionalmente varias veces. Cambiar de rumbo, aprender nuevas habilidades, empezar de nuevo y descubrir cómo transformar conocimiento y experiencia en oportunidades reales”, resume. Ese proceso terminó definiendo también la manera en que decidió trabajar junto a otros profesionales y emprendedores: compartir las herramientas que a ella misma le habían permitido avanzar.

De la experiencia profesional a YA Academy

En 2024 creó YA Academy, una propuesta de formación orientada a profesionales y emprendedores con una premisa concreta: ayudar a las personas a convertir sus conocimientos en oportunidades laborales y de negocios. Actualmente cuenta con más de 2.000 alumnos y registra más de 100 negocios asesorados en el mercado hispanohablante.

La propuesta combina formación y acompañamiento en áreas como ventas, negociación, monetización, comunicación, marca personal, estrategia digital, liderazgo, gestión de proyectos e inteligencia artificial aplicada al trabajo.

También desarrolla mentorías individuales y capacitaciones para empresas. Entre las compañías que confiaron en su propuesta figuran Mercado Pago, BBVA, Bayer, Takenos, Buenbit y WeWork. Su programa principal apunta a que quienes participan puedan mejorar sus ingresos, negociar mejor, avanzar profesionalmente o desarrollar un negocio propio.

“La suerte no existe”, una charla sobre cómo construir el crecimiento

La exposición que Endl brindará en la Jornada JAE partirá de una idea que atraviesa buena parte de su experiencia profesional.

Según plantea, los resultados no deberían quedar atados únicamente a la motivación o a factores externos, sino que pueden abordarse a partir de decisiones estratégicas, estructuras y ejecución sostenida. Su propuesta estará orientada tanto a emprendedores como a profesionales y buscará mostrar herramientas para construir un sistema de crecimiento propio.

Endl propone mirar detrás de aquello que muchas veces parece una cuestión de suerte para identificar las decisiones y acciones que fueron construyendo un resultado a lo largo del tiempo. Más allá del contenido de su charla, su propia trayectoria funciona como parte de esa historia.

El dato para participar de la Jornada JAE

La 11° Jornada JAE se realizará el sábado 10 de octubre, desde las 10 horas, en el Velódromo “Vicente Chancay”, en Pocito. Las entradas tendrán valores accesibles y se pueden conseguir escaneando el código QR. Para mayor información se puede consultar el sitio jae.com.ar

Con el Velódromo como nuevo escenario, una propuesta ampliada y el desafío de reunir a miles de personas durante un día completo, JAE prepara su onceava edición con una invitación directa para quienes tienen un sueño, una idea o simplemente buscan un nuevo impulso: “Hacé que pase”.