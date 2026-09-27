De programar a los 15 a liderar una empresa millonaria y tener a Marcos Galperín como inversor: Gero Maspero llega a la Jornada JAE

“Hacé que pase” es el lema de la 11° Jornada JAE que se llevará a cabo en octubre en el Velódromo “Vicente Chancay”. Por allí pasarán distintos oradores y disertantes que buscarán compartir, por medio de sus experiencias, herramientas para que los jóvenes apuesten a sus emprendimientos y al desarrollo de proyectos. El cuarto disertante confirmado es Gero Maspero, cofundador y CTO de Humand , empresa de tecnología para recursos humanos que en febrero levantó una ronda de US$66 millones, la más grande que consiguió nunca una empresa de HRtech en la historia de Latinoamérica.

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Gerónimo Maspero fundó junto a su socio Nicolás Benenzon la empresa Humand en el 2019 y desde entonces no ha parado de crecer, logrando inversores reconocidos como Marcos Galperín, líder de Mercado Libre. Así, aquel camino iniciado a los 15 años se consolidó con el desarrollo de una compañía tecnológica con presencia en 20 países.

Esteban Tires, Héctor Laca, Gaby Rivero y Gero Maspero son cuatro de los seis disertantes que tendrá la Jornada JAE 2026, organizada por la asociación civil sin fines de lucro que impulsa el espíritu emprendedor entre los jóvenes sanjuaninos.

Su historia combina programación, universidad, emprendimiento y expansión internacional, pero también una idea que atraviesa buena parte de su recorrido: convertir una inquietud en un proyecto y llevarlo hasta el punto más alto posible.

Maspero estudiaba Ingeniería en el ITBA cuando comenzó a construir el camino que desembocaría en Humand. En 2016 conoció a Nicolás Benenzon, quien luego se convertiría en su socio, durante una disertación de Marcos Galperín en la universidad.

El encuentro terminó siendo el punto de partida de una relación profesional que años más tarde derivaría en la creación de una empresa. Maspero y Benenzon comenzaron a destacarse en competencias universitarias de programación y ese perfil llamó en 2019 la atención del área de Recursos Humanos de ArcelorMittal Acindar. La compañía buscaba desarrollar una herramienta de comunicación interna para trabajadores de sus plantas y los dos jóvenes participaron del proceso de selección junto a empresas de gran tamaño, entre ellas Facebook.

Gerónimo Maspero fundó junto a su socio Nicolás Benenzon

Ganaron el proceso y construyeron la primera versión de la plataforma en apenas 20 días. Ese proyecto terminó convirtiéndose en Humand, fundada formalmente en 2019.

La pandemia marcó un punto de inflexión para la compañía. La herramienta tomó relevancia como canal de comunicación para miles de trabajadores operativos que no tenían computadora ni correo electrónico corporativo, un segmento que suele quedar fuera de las plataformas empresariales tradicionales.

Crecimiento en tiempo récord y expansión internacional

En 2021, Humand se trasladó a México para avanzar en su expansión regional. El crecimiento continuó y, en 2022, la compañía ingresó a Y Combinator, reconocida aceleradora estadounidense que acepta alrededor del 1% de las startups que se postulan.

Pero sin duda el salto más importante llegó en febrero de 2026, cuando Humand cerró una ronda Serie A de US$66 millones, liderada por Kaszek Ventures y Goodwater Capital, con participación de Y Combinator. La operación marcó además un dato particular en la historia de Maspero. Entre los inversores apareció nuevamente Galperín, aunque esta vez desde otro lugar: como inversor de la compañía que había nacido a partir de aquel recorrido iniciado durante la etapa universitaria.

Una empresa que apunta a los trabajadores “deskless”

Actualmente, Humand cuenta con más de 420 empleados en 20 países, factura unos US$20 millones anuales y tiene entre sus clientes a empresas como ArcelorMittal, Siemens, Tenaris y Swiss Medical.

La misión que Maspero plantea para la compañía apunta a un universo laboral mucho más amplio: llevar herramientas de comunicación y gestión de Recursos Humanos al 80% de la fuerza laboral mundial. Se trata de unos 2.700 millones de trabajadores “deskless”, es decir, personas que trabajan sin un escritorio y que no cuentan con acceso permanente a herramientas de software corporativo.

Ese segmento fue precisamente uno de los problemas que Humand detectó desde sus comienzos y sobre el que construyó buena parte de su propuesta tecnológica.

El dato para participar de la Jornada JAE

La 11° Jornada JAE se realizará el sábado 10 de octubre, desde las 10 horas, en el Velódromo “Vicente Chancay”, en Pocito. Las entradas tendrán valores accesibles y se pueden conseguir escaneando el código QR. Para mayor información se puede consultar el sitio jae.com.ar

Con el Velódromo como nuevo escenario, una propuesta ampliada y el desafío de reunir a miles de personas durante un día completo, JAE prepara su onceava edición con una invitación directa para quienes tienen un sueño, una idea o simplemente buscan un nuevo impulso: “Hacé que pase”.