San Juan despliega un ambicioso mapa de obras para prevenir crecidas en el verano

Ante la llegada de la temporada estival y los meses de deshielo, el Gobierno de San Juan puso en marcha un a mplio operativo preventivo en ocho departamentos de la provincia. Encabezado por el Ministerio de Infraestructura junto al Departamento de Hidráulica , el plan busca anticiparse a fenómenos meteorológicos extraordinarios y proteger tanto a las comunidades como a la infraestructura hídrica.

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El operativo preventivo contempla trabajos de encauzamiento, construcción y refuerzo de defensas en los ríos, limpieza de cauces y desagües, mantenimiento de infraestructura hidráulica y recuperación de compuertas. Las intervenciones se desarrollan en ocho departamentos y continuarán con nuevos frentes de trabajo durante los próximos días.

El director de Hidráulica, José María Ginestar , explicó el sentido de estas acciones:

"Todas estas medidas tienen un fin común principal: mitigar. Mitigar las consecuencias de un fenómeno extraordinario. Una de las principales medidas es tratar de encausar los ríos para que generen la menor cantidad de daños. Hay lugares como Barreal donde el río va de un lado hacia el otro dejando de un lado la comunidad y del otro la montaña, lo que dificulta poder encausarlo".

Asimismo, el funcionario advirtió sobre la fuerza de la naturaleza: "La naturaleza es incontrolable" . No obstante, destacó la importancia del trabajo articulado: "Lo bueno de este trabajo en conjunto es que todos, hasta la comunidad, nos comprometimos. Este compromiso va a mitigar posibles consecuencias y generar menos problemas" .

Las intervenciones se desarrollan de manera coordinada a través de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE), abarcando tareas de encauzamiento, construcción y refuerzo de defensas, limpieza de cauces y desagües, mantenimiento de infraestructura hidráulica y recuperación de compuertas.

En el marco de la COPRE, actualmente se desarrollan intervenciones en Iglesia, Jáchal, Calingasta, Valle Fértil, Zonda, Albardón, Sarmiento y Ullum. El objetivo es fortalecer las condiciones de conducción del agua, proteger obras estratégicas y reducir los riesgos asociados a posibles crecientes, mientras continúa el seguimiento de los distintos sectores para definir nuevas intervenciones de acuerdo con la evolución de los caudales.

El mapa operativo departamento por departamento

El despliegue de maquinaria y personal técnico ya se encuentra activo en ocho distritos sanjuaninos con frentes de trabajo específicos:

Iglesia: Mantenimiento de defensas sobre el arroyo Agua Negra con un topador D8 para resguardar el canal de riego de la margen derecha, vital para Las Flores, Guañizuil y Rodeo. También se sumó equipamiento para proteger la laguna en Bella Vista.

Mantenimiento de defensas sobre el arroyo Agua Negra con un topador D8 para resguardar el canal de riego de la margen derecha, vital para Las Flores, Guañizuil y Rodeo. También se sumó equipamiento para proteger la laguna en Bella Vista. Jáchal: Encauzamiento del río Jáchal mediante dos frentes simultáneos para proteger zonas pobladas y obras. Además, Hidráulica realizó una intervención de emergencia en el Dique Pachimoco: recuperó 8 compuertas que funcionaban mal, elevando a 10 (de un total de 17) las operativas para derivar agua al Canal del Norte.

Encauzamiento del río Jáchal mediante dos frentes simultáneos para proteger zonas pobladas y obras. Además, Hidráulica realizó una intervención de emergencia en el Dique Pachimoco: recuperó 8 compuertas que funcionaban mal, elevando a 10 (de un total de 17) las operativas para derivar agua al Canal del Norte. Calingasta: Obras de defensa y encauce sobre el río Los Patos para proteger las tomas de los canales San Guillermo, Cano, Castillo y Galdame. En Pampa del Indio se concretó un desvío con enrocado de 100 metros lineales, 600 metros de encauce con topadora, una segunda línea de contención de 400 metros y la habilitación de dos fusibles de descarga de 80 metros cada uno.

Obras de defensa y encauce sobre el río Los Patos para proteger las tomas de los canales San Guillermo, Cano, Castillo y Galdame. En Pampa del Indio se concretó un desvío con enrocado de 100 metros lineales, 600 metros de encauce con topadora, una segunda línea de contención de 400 metros y la habilitación de dos fusibles de descarga de 80 metros cada uno. Valle Fértil: Incorporación de maquinaria pesada. Una topadora sobre orugas opera en Astica, con proyecciones de sumar más potencia y extender las tareas a Villa San Agustín y Usno.

Incorporación de maquinaria pesada. Una topadora sobre orugas opera en Astica, con proyecciones de sumar más potencia y extender las tareas a Villa San Agustín y Usno. Zonda: Trabajos intensivos de defensa sobre el río La Ciénaga, encauzamiento aguas abajo del Puente Blanco hasta la embocadura del Dique Soldano (con topador D8, cargadora Caterpillar y dos bateas), y labores de limpieza y descolmatación en el propio Dique Soldano.

Trabajos intensivos de defensa sobre el río La Ciénaga, encauzamiento aguas abajo del Puente Blanco hasta la embocadura del Dique Soldano (con topador D8, cargadora Caterpillar y dos bateas), y labores de limpieza y descolmatación en el propio Dique Soldano. Albardón: Acciones sobre el río Yakin para proteger infraestructura como el Canal General Albardón y el Canal del Norte, incluyendo intervenciones en el sifón y restitución de enrocado. Se planifican frentes en los ríos San Juan, Ávila, Bolado, Descenso-Tierrita y Piedrita.

Acciones sobre el río Yakin para proteger infraestructura como el Canal General Albardón y el Canal del Norte, incluyendo intervenciones en el sifón y restitución de enrocado. Se planifican frentes en los ríos San Juan, Ávila, Bolado, Descenso-Tierrita y Piedrita. Sarmiento: Acciones coordinadas con el municipio para la limpieza de drenes y desagües. Una retroexcavadora opera en el dren Sarmiento (sur de Villa Media Agua), mientras que en el colector Bofinger y el dren Camilo Rojo (Colonia Fiscal) se realizan tareas de limpieza, encauce y refuerzo.

Acciones coordinadas con el municipio para la limpieza de drenes y desagües. Una retroexcavadora opera en el dren Sarmiento (sur de Villa Media Agua), mientras que en el colector Bofinger y el dren Camilo Rojo (Colonia Fiscal) se realizan tareas de limpieza, encauce y refuerzo. Ullum: Movimientos para levantar un tramo y reconstruir otro de defensas en la zona de La Usina, totalizando 1.500 metros lineales (con base de 8 metros, coronamiento de 3,5 metros y altura promedio de 2 metros) para proteger el Canal Chilote —que riega el 80% de la superficie agrícola local— y la calle Pedro Giménez.

Próximos pasos y seguimiento permanente

El esquema preventivo no se detiene. En los próximos días se sumarán nuevas máquinas de mayor potencia en Valle Fértil y Albardón, mientras continuarán las obras en Ullum.

En Valle Fértil, se prevé sumar una máquina de mayor potencia a los trabajos que ya comenzaron en Astica y continuar las intervenciones en Villa San Agustín y Usno. En Albardón, además de las tareas que ya se ejecutan sobre el río Yakin, se preparan intervenciones sobre los ríos Ávila, Bolado, Descenso-Tierrita y Piedrita, junto con la incorporación prevista de una topadora de mayor potencia.

En Ullum, continuarán los trabajos de construcción y reconstrucción de defensas en la zona de La Usina. En paralelo, Hidráulica mantendrá el seguimiento de los distintos cauces e infraestructura hidráulica para determinar nuevas necesidades de intervención.

El Gobierno provincial mantiene un monitoreo constante sobre el comportamiento de los cauces. Esta estrategia de seguimiento permanente permite evaluar los escenarios hidrológicos en tiempo real y rediseñar las intervenciones según las necesidades específicas de cada región, reduciendo de este modo los riesgos para los habitantes y la producción de San Juan.