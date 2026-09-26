Danza: San Juan se prepara para el Festival Transcordillerano

Solos de danza serán el eje de este festival que se realizará en octubre en San Juan (imagen ilustrativa generada con IA)

Durante los próximos 17 y 18 de octubre, San Juan se convertirá en el epicentro del arte y el movimiento con la realización del Transcordillerano - Festival de Solos - Danza, un encuentro que tendrá lugar en la Cooperativa Teatro de Arte y reunirá a destacados exponentes de la región, Chile y Córdoba.

"¿Cómo se baila sola? ¿Cuándo empieza? ¿Se deja alguna vez de bailar? Se arma el baile. Se manifiesta". Bajo estas preguntas y afirmaciones, y con la premisa de que "bailar es un ritual", el encuentro propone una inmersión en la danza en solitario.

Producido por Julia De Nardi, junto a la Cooperativa Teatro de Arte, la programación se complementará con cantina, música en vivo, DJ, pista de baile y un encuentro conversado.

El cronograma en San Juan Sábado 17 de octubre (21:00 h) Ella baila sola — Julia de Nardi, con música en vivo de Eugenia Renata.

Ballet inestable - Práctica escénica — Taller de danza Cuerpo presente.

Si el mundo fuera un animal, lo peinaría 100 veces antes de dormir — Cecilia Priotto (Córdoba).

Pa’ contarlo — Cuky Maestro.

1.20 — Verónica García Ugrin.

La locura es un placer que solo el loco conoce — Camila Soto Gutiérrez (Chile).

Cierre con pista de baile y DJ Montilla. Domingo 18 de octubre (20:00 h) Ella baila sola — Julia de Nardi, con música en vivo de Eugenia Renata.

Ballet inestable - Práctica escénica — Taller de danza Cuerpo presente.

Solo¿No se — Guadalupe Calvo.

Escenas de la vida, en el borde — Marisel Illanes.

En órden — Florencia Arce.

La locura es un placer que solo el loco conoce — Camila Soto Gutiérrez (Chile).

Cierre con un espacio de encuentro conversado. Entradas para el festival Las localidades anticipadas ya se encuentran disponibles bajo las siguientes tarifas: