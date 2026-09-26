Danza: San Juan se prepara para el Festival Transcordillerano

Durante los próximos 17 y 18 de octubre, San Juan se convertirá en el epicentro del arte y el movimiento con la realización del Transcordillerano - Festival de Solos - Danza, un encuentro que tendrá lugar en la Cooperativa Teatro de Arte y reunirá a destacados exponentes de la región, Chile y Córdoba.
"¿Cómo se baila sola? ¿Cuándo empieza? ¿Se deja alguna vez de bailar? Se arma el baile. Se manifiesta". Bajo estas preguntas y afirmaciones, y con la premisa de que "bailar es un ritual", el encuentro propone una inmersión en la danza en solitario.
Producido por Julia De Nardi, junto a la Cooperativa Teatro de Arte, la programación se complementará con cantina, música en vivo, DJ, pista de baile y un encuentro conversado.
El cronograma en San Juan
Sábado 17 de octubre (21:00 h)
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Ella baila sola — Julia de Nardi, con música en vivo de Eugenia Renata.
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Ballet inestable - Práctica escénica — Taller de danza Cuerpo presente.
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Si el mundo fuera un animal, lo peinaría 100 veces antes de dormir — Cecilia Priotto (Córdoba).
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Pa’ contarlo — Cuky Maestro.
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1.20 — Verónica García Ugrin.
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La locura es un placer que solo el loco conoce — Camila Soto Gutiérrez (Chile).
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Cierre con pista de baile y DJ Montilla.
Domingo 18 de octubre (20:00 h)
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Ella baila sola — Julia de Nardi, con música en vivo de Eugenia Renata.
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Ballet inestable - Práctica escénica — Taller de danza Cuerpo presente.
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Solo¿No se — Guadalupe Calvo.
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Escenas de la vida, en el borde — Marisel Illanes.
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En órden — Florencia Arce.
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La locura es un placer que solo el loco conoce — Camila Soto Gutiérrez (Chile).
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Cierre con un espacio de encuentro conversado.
Entradas para el festival
Las localidades anticipadas ya se encuentran disponibles bajo las siguientes tarifas:
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1 día: $15.000
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2 días: $25.000
Los tickets pueden adquirirse de forma anticipada a través de los canales oficiales de la Cooperativa Teatro de Arte de San Juan.