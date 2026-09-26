    • 26 de septiembre de 2026 - 15:54

    "Breaking Bad" lidera el ranking de las 100 mejores series del siglo XXI según The New York Times

    La aclamada producción protagonizada por Bryan Cranston se quedó con el primer puesto del listado elaborado por The New York Times tras una encuesta a más de 500 profesionales de la industria.

    Breaking Bad encabeza la lista de los 100 mejores series.

    Breaking Bad encabeza la lista de los 100 mejores series.

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    La era dorada de la televisión contemporánea tiene a su máxima exponente. Breaking Bad encabeza la lista de los 100 mejores programas de televisión del siglo XXI elaborada por The New York Times, un ambicioso ranking construido a partir de una encuesta realizada a 516 actores, creadores, técnicos y referentes de la industria audiovisual de todo el mundo.

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    El listado, publicado esta semana, abarca producciones de cualquier idioma, género y plataforma —incluyendo ficción, realities, documentales, concursos y contenido de YouTube— estrenadas desde el 1.° de enero de 2000, con la única condición excluyente de contar con múltiples episodios.

    Metodología y voces de peso

    Para definir las posiciones, el medio estadounidense aplicó una metodología mixta: cada uno de los 516 participantes seleccionó sus 10 series favoritas y, posteriormente, completó una serie de duelos directos entre títulos elegidos al azar. La combinación de ambos datos dio como resultado el escalafón final.

    Entre los votantes figuraron reconocidas estrellas de la pantalla como Elisabeth Moss, Bryan Cranston, Adam Scott, Rose Byrne, Colman Domingo y Jason Bateman, además de aclamados showrunners y creadores de la talla de Damon Lindelof, Lena Dunham, Lena Waithe y Noah Hawley. El resultado general refleja una fuerte presencia del drama en el podio, una porción importante de comedias en el top 10 y la irrupción de títulos recientes de distintas plataformas de streaming.

    El top 20 de las producciones más destacadas del siglo

    1. Breaking Bad (2008-2013)

    2. The Wire (2002-2008)

    3. Mad Men (2007-2015)

    4. Succession (2018-2023)

    5. Fleabag (2016-2019)

    6. Game of Thrones (2011-2019)

    7. Veep (2012-2019)

    8. 30 Rock (2006-2013)

    9. Curb Your Enthusiasm (2000-2024)

    10. Atlanta (2016-2022)

    11. The Office (EEUU) (2005-2013)

    12. Arrested Development (2003-2019)

    13. Girls (2012-2017)

    14. Friday Night Lights (2006-2011)

    15. Six Feet Under (2001-2005)

    16. The Office (U.K.) (2001-2003)

    17. The Americans (2013-2018)

    18. I May Destroy You (2020)

    19. Chernobyl (2019)

    20. The Crown (2016-2023)

    La gran ausencia y sorpresas en el listado

    Una de las polémicas que surgieron de manera inmediata fue la comentada ausencia de Los Soprano. Ante las críticas de los fanáticos, el periódico aclaró mediante una nota del crítico James Poniewozik que la emblemática ficción quedó marginada por razones estrictamente cronológicas, ya que se estrenó en enero de 1999 (un año antes del corte establecido), aunque reconocieron que su ADN narrativo impregna a gran parte de los títulos seleccionados.

    El recorrido del ranking abarca desde el puesto 100 —ocupado por Scandal (2012-2018)— hasta la cima con Breaking Bad (2008-2013). Entre las posiciones intermedias se destacan producciones de diversa índole como Gilmore Girls (2000-2007) en el 99, The Great British Baking Show en el 85, Ted Lasso en el 75 y Stranger Things (2016-2025) ubicada en el puesto 53.

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