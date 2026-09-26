    • 26 de septiembre de 2026 - 20:05

    Johnny Depp debutó como escultor con una imponente obra de dos metros

    El reconocido actor de Hollywood debutó en la escultura con The Bunnyman, una imponente figura de bronce blanco expuesta en Turquía. La obra está inspirada en un dibujo de su hijo y en un sueño de su propia infancia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lejos de las cámaras de cine y de los grandes estudios de Hollywood, Johnny Depp sorprendió al mundo del arte al debutar oficialmente en el terreno de la escultura con The Bunnyman, una impresionante pieza de dos metros de altura realizada en bronce blanco que acapara todas las miradas en la 21ª edición de la feria Contemporary Istanbul, uno de los encuentros de arte contemporáneo más importantes de Turquía.

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    Instalada al aire libre en Tersane Istanbul los históricos astilleros otomanos reconvertidos en un vibrante complejo cultural sobre el Cuerno de Oro, la obra representa a una figura híbrida y enigmática, cruce entre un ser humano y un conejo, que sostiene una espada en su mano. Aunque se trata de su primera incursión formal en el formato tridimensional, el personaje ya formaba parte del universo visual del actor, habiendo aparecido previamente en sus dibujos y pinturas.

    Un origen familiar y onírico

    La génesis de The Bunnyman guarda una historia muy íntima. Según explicó la Fundación Sigg Art responsable de llevar la pieza al festival turco, todo comenzó a partir de un dibujo realizado por Jack, el hijo del actor, cuando tenía apenas cinco años.

    Aquel trazo infantil desbloqueó en Depp el recuerdo de un sueño recurrente de su propia infancia, en el cual se le aparecía una misteriosa figura sin rostro. A partir de esa conexión entre la creatividad de su hijo y sus propias vivencias de niñez, el protagonista de Piratas del Caribe desarrolló al personaje hasta materializarlo en esta monumental figura concebida como una especie de guardián.

    La escultura fue desarrollada en colaboración con Sigg Art Foundation, Pantheon Art y la prestigiosa Fonderia Artistica Battaglia de Milán, utilizando la tradicional y compleja técnica de fundición a la cera perdida.

    Un artista multifacético

    La presencia de la obra de Depp se destaca en una feria que reúne hasta el 27 de septiembre un total de 1.372 obras de 736 artistas provenientes de 16 países, donde comparte espacio con gigantes del arte como el español Jaume Plensa y su escultura Juana, de siete metros de altura.

    Con este proyecto, Depp continúa consolidando una prolífica faceta artística desarrollada en paralelo a su carrera cinematográfica. Además de su talento indiscutido en la actuación, el artista mantiene desde hace décadas un vínculo estrecho con la plástica y la música como guitarrista de la banda Hollywood Vampires junto a Alice Cooper y Joe Perry, además de cosechar éxito con colecciones pictóricas previas como Friends & Heroes, centrada en retratos de figuras icónicas de la cultura popular. Ahora, con The Bunnyman, da el salto definitivo a la escultura, fusionando memoria familiar y un profundo sello personal.

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