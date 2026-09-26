Johnny Depp debutó como escultor con una imponente obra de dos metros

El reconocido actor de Hollywood debutó en la escultura con The Bunnyman, una imponente figura de bronce blanco expuesta en Turquía. La obra está inspirada en un dibujo de su hijo y en un sueño de su propia infancia.

Lejos de las cámaras de cine y de los grandes estudios de Hollywood, Johnny Depp sorprendió al mundo del arte al debutar oficialmente en el terreno de la escultura con The Bunnyman, una impresionante pieza de dos metros de altura realizada en bronce blanco que acapara todas las miradas en la 21ª edición de la feria Contemporary Istanbul, uno de los encuentros de arte contemporáneo más importantes de Turquía.

Instalada al aire libre en Tersane Istanbul los históricos astilleros otomanos reconvertidos en un vibrante complejo cultural sobre el Cuerno de Oro, la obra representa a una figura híbrida y enigmática, cruce entre un ser humano y un conejo, que sostiene una espada en su mano. Aunque se trata de su primera incursión formal en el formato tridimensional, el personaje ya formaba parte del universo visual del actor, habiendo aparecido previamente en sus dibujos y pinturas.

Un origen familiar y onírico La génesis de The Bunnyman guarda una historia muy íntima. Según explicó la Fundación Sigg Art responsable de llevar la pieza al festival turco, todo comenzó a partir de un dibujo realizado por Jack, el hijo del actor, cuando tenía apenas cinco años.

Aquel trazo infantil desbloqueó en Depp el recuerdo de un sueño recurrente de su propia infancia, en el cual se le aparecía una misteriosa figura sin rostro. A partir de esa conexión entre la creatividad de su hijo y sus propias vivencias de niñez, el protagonista de Piratas del Caribe desarrolló al personaje hasta materializarlo en esta monumental figura concebida como una especie de guardián.

La escultura fue desarrollada en colaboración con Sigg Art Foundation, Pantheon Art y la prestigiosa Fonderia Artistica Battaglia de Milán, utilizando la tradicional y compleja técnica de fundición a la cera perdida.