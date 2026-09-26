    • 26 de septiembre de 2026 - 18:39

    "Yo estoy chocho y ella también". Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se casan

    El actor confirmó la boda en un móvil con el programa "LAM". Contó que será algo íntimo y no dio fecha.

    Confites. Esteban Lamothe y Débora Nishimoto, a punto del sí, quiero

    Confites. Esteban Lamothe y Débora Nishimoto, a punto del "sí, quiero"

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El romance que nació entre grabaciones televisivas se encamina hacia el altar. El actor Esteban Lamothe confirmó que contraerá matrimonio con su colega Débora Nishimoto, a quien conoció durante el rodaje de la exitosa ficción Envidiosa Tras consolidar la convivencia, la pareja celebrará su unión en una ceremonia íntima.

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    Casamiento y blanqueo

    La noticia comenzó a circular con fuerza en los programas de espectáculos hasta que el protagonista de "Secreto en la montaña" -pieza teatral que protagoniza con Benjamín Vicuña- fue interceptado por la prensa. Ante el cronista de "LAM", el intérprete intentó desviar la atención con ironía y una sonrisa nerviosa: "No, ¿qué matrimonio, chicos? Please!". Sin embargo, su pícara resistencia duró pocos segundos frente a la insistencia del cronista.

    Lejos de mantener el misterio, el artista terminó por admitir la feliz noticia ante las cámaras del ciclo de América. Con total sinceridad, reconoció el gran momento sentimental que atraviesa junto a su compañera de vida. "No estoy diciendo nada, pero estoy diciendo todo", expresó de manera elusiva antes de abrir su corazón.

    Consultado sobre sus sensaciones respecto al paso que darán próximamente, el actor no ocultó su entusiasmo y dejó declaraciones contundentes. "Yo estoy chocho y ella también", le aseguró al movilero de "LAM" acerca de la decisión tomada con la actriz a quien conoce desde hace aproximadamente dos años. Y agregó: "Una pareja tiene múltiples pasos para dar y hay que aprovecharlos".

    Una celebración íntima

    Si bien el actor se negó a dar precisiones respecto de cuándo sería el casamiento, en el programa dijeron que tendría lugar en diciembre. "La semana que viene por ahí te las contesto con precisión", se limitó a contestar Lamothe, que sí anticipó que será algo íntimo junto a sus seres queridos.

    "El amor hay que festejarlo, absolutamente. Es lo más lindo que hay. En esta vida, yo me la he pasado amando y voy a amar hasta el último minuto o eso espero", agregó.

    Imposible en la ficción, posible en la realidad

    Esteban y Débora se conocieron durante las grabaciones de la serie de Netflix "Envidiosa" (protagonizada por Griselda Siciliani), donde compartieron elenco interpretando a los personajes de Matías y Mei. En la ficción, Mei se enamora de Matías, e incluso se relacionan románticamente, pero... él está profundamente enamorado de Victoria (Siciliani) y el vínculo no prospera.

    Mati y Mei en Envidiosa

    Mati y Mei en Envidiosa

    Pero en la vida real, las cosas fueron distintas. Lo que empezó como un vínculo de camaradería entre ficción y realidad se transformó en noviazgo. Tras dar el salto hacia la convivencia meses atrás, ahora planean coronar su historia de amor con la boda.

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