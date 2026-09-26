    • 26 de septiembre de 2026 - 19:35

    La sanjuanina Dandára y Acru presentan "Géminis", su nuevo EP

    El proyecto conjunto fusiona rap, soul y R&B a través de seis canciones conceptuales.

    Dandára y Acru, colaboración y EP juntos

    Dandára y Acru, colaboración y EP juntos

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La talentosa cantante sanjuanina Dandára, destacada exconcursante de La Voz Argentina y radicada en Buenos Aires, da otro salto en su carrera musical al unirse con el reconocido artista Acru para presentar Géminis, su primer EP conjunto.

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    La dupla explora la dualidad, el deseo y la intimidad en un proyecto conceptual que fusiona R&B, soul y rap desde las raíces de la cultura urbana”, dice la carta de presentación.

    El EP se gestó durante más de un año de trabajo de estudio, teniendo como puntapié inicial a “Límite”, una composición iniciada por Acru que luego le presentó a Dandára para sumarse. A partir de esa primera experiencia, la dupla construyó un relato conceptual.

    Tras haber presentado el adelanto de “Ciudades” —que tuvo su estreno en vivo y su versión de estudio—, Acru y Dandara elevan la apuesta con esta obra que marca un hito en el recorrido de ambos al consolidar la faceta melódica, soul y R&B de Acru junto a la expresividad vocal de Dandara, sin perder la métrica ni la profundidad lírica.

    Dand&aacute;ra y Acru

    Dandára y Acru

    Los temas del EP

    • Límite
    • Pensando en mí
    • Cápsula
    • Piel veneno (Antiguo amor)
    • Decisiones
    • Ciudades

    De San Juan a Buenos Aires

    Antes de este flamante proyecto en colaboración, la artista sanjuanina transitó un camino introspectivo con el lanzamiento de su álbum conceptual Ciudad del Sol.

    Asimismo, aquel trabajo previo incluyó una colaboración estelar con Dante Spinetta en el tema "Nuevos Aires", una canción que simbolizó su llegada y recepción en la escena porteña.

    Lejos de encasillarse en su recordado paso por la televisión a los 18 años —donde participó en La Voz Argentina—, la artista supo construir un sólido catálogo propio mediante lanzamientos independientes, demostrando una madurez artística, fruto de una búsqueda constante.

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